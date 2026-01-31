アメリカ合衆国建国250周年を記念するパッチ（ワッペン/エンブレム）「USA 250」が、NFLのニューイングランド・ペイトリオッツとシアトル・シーホークスのユニフォームに付けられ、スーパーボウルで初披露される。30日（日本時間31日）、AP通信が報じた。

NFLコミッショナーのロジャー・グッデルは「NFLは、世界的な舞台でアメリカ建国250周年を祝えることを光栄に思います。これらの特別なパッチは、勤勉さ、犠牲、革新という共通の価値観の上に築かれた国家と競技を象徴しています」と語った。

このパッチは、NBAファイナル、スタンレーカップ決勝、7月4日建国記念日のMLB公式戦、フィラデルフィアで開催されるMLBオールスター関連イベントなど、さまざまな大会や行事で選手のユニフォームに付けられる予定。MLBコミッショナーのロブ・マンフレッドは、「この取り組みは、今季のMLBの建国250周年記念事業において重要な追加要素です。この刺激的な記念事業は、競技や団体の人気を結集し、スポーツが最も得意とする“人々を結びつける”力を発揮する機会となるでしょう」とコメントした。

パッチを製作したファナティクスのCEO、マイケル・ルービンは、「スポーツは常にアメリカの豊かな歴史の中で重要な役割を果たし、コミュニティを結びつけ、文化を形作ってきました。今年の数々のビッグイベントでお手伝いができることを光栄に思います」と述べている。