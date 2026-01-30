「スノー フォックス スキンケア」独自技術で温熱効果を高めた新ヘアブラシ

オーストラリア発のスキンケアブランド 「スノー フォックス スキンケア（SNOW FOX SKINCARE）」が3月19日、カッサブラシシリーズの新作「プレミアム FOX カッサ 遠⾚外線 ミニ ヘアブラシ」（1万8480円）を発売する。24K ⾦メッキのピンは継承しつつ、品質・機能性・使い⼼地をアップデートした。

同商品は、遠⾚外線放射材を含む弾性ラバーと、24K ゴールドメッキのブラシピンを組み合わせた独⾃技術を採用。ブラッシング時の温熱効果を最⼤化する設計とした。⾚外線素材を⽤いたブラシは従来から存在していたが、頭⽪と接触する部位で明確な温度上昇の結果を得るには限界があったという。これに対し、遠⾚外線放射材（セラミックス）をラバー側に⾼密度で配合し、熱伝導率に優れたゴールドをピン表⾯に⽤いることで、発⽣した温熱を逃さず頭⽪に届ける構造を追求した。

ブラッシングという⽇常動作を通じ、頭⽪と接触するポイントで温感体験を⾼めるため、電気や充電は不要。台湾の伝統職人が手作業で仕上げたウォルナット製ハンドルは持ちやすく、頭⽪にしっかり届く24K ゴールドピンが⼼地よい刺激を与える。さらに24K ゴールドと天然⽊の組み合わせにより静電気を抑え、髪のキューティクルを整える効果も期待できる。