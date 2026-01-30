“ちゅるりんラメ”で煌めく唇へ　「ロムアンド」のカラーグロスから日本限定ライン

韓国発「ロムアンド（rom&nd）」が、人気リップグロス「グラスティングカラーグロス」から繊細なラメを配合した日本限定シリーズ「グラスティングカラーグロス スパークル」（全6色、1320円）を発売する。2月5日から順次、全国のバラエティショップやドン・キホーテなどで展開する。

【画像をもっと見る】

新作は、ゴールド・ピンク・ブルーなどの繊細なラメをバランスよく配合。プランプ効果により唇に自然なボリューム感を与え、ぷっくりとした唇印象へ導く。カラーは、イエベにおすすめのオレンジブラウン「S03 マロンスパークル」や、ブルベにぴったりの柔らかなバレエピンク「S04 ピオニースパークル」、熟したどんぐりのようなレッド「S09 ドトリスパークル」など、デイリー使いから特別なシーンまで幅広く活躍する計6色をラインナップする。

ロムアンドのヒョン・ギョンヒ商品チーム長は新作について、「唇をコーティングしたように広がるエンジェルリング光沢が魅力のグラスティングカラーグロスに煌めくラメを配合し、『ちゅるりんラメグロス』にアップデートした。注目カラーは、昨年オフライン限定で販売し即完売した人気カラー『S01 ピーチスパークル』。ゴールドとピンクのパールが輝くヌーディーな唇が叶い、場面を選ばず使用できるのが魅力。今回待望の正式ローンチとなるので、前回購入できなかった方にもぜひ楽しんでもらいたい」とコメントした。