日経225先物テクニカルポイント（31日夜間取引終了時点）
31日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比60円高の5万3450円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
56504.50円 ボリンジャーバンド3σ
55208.33円 ボリンジャーバンド2σ
53912.17円 ボリンジャーバンド1σ
53450.00円 31日夜間取引終値
53440.00円 5日移動平均
53322.85円 30日日経平均株価現物終値
53000.00円 一目均衡表・転換線
52616.00円 25日移動平均
52365.00円 一目均衡表・基準線
51319.83円 ボリンジャーバンド-1σ
50805.87円 75日移動平均
50023.67円 ボリンジャーバンド2σ
49760.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
48940.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
48727.50円 ボリンジャーバンド3σ
44136.00円 200日移動平均
株探ニュース
