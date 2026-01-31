　31日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比60円高の5万3450円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

56504.50円　　ボリンジャーバンド3σ
55208.33円　　ボリンジャーバンド2σ
53912.17円　　ボリンジャーバンド1σ
53450.00円　　31日夜間取引終値
53440.00円　　5日移動平均
53322.85円　　30日日経平均株価現物終値
53000.00円　　一目均衡表・転換線
52616.00円　　25日移動平均
52365.00円　　一目均衡表・基準線
51319.83円　　ボリンジャーバンド-1σ
50805.87円　　75日移動平均
50023.67円　　ボリンジャーバンド2σ
49760.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
48940.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
48727.50円　　ボリンジャーバンド3σ
44136.00円　　200日移動平均


株探ニュース