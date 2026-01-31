　31日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比7.0ポイント高の3584ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3796.49ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3714.00ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3631.51ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3584.00ポイント　　31日夜間取引終値
3570.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3566.32ポイント　　30日TOPIX現物終値
3561.40ポイント　　5日移動平均
3549.02ポイント　　25日移動平均
3542.75ポイント　　一目均衡表・基準線
3466.53ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3396.50ポイント　　75日移動平均
3384.04ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3366.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3301.55ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3252.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3075.38ポイント　　200日移動平均


