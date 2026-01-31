　31日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比15ポイント安の694ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

770.13ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
748.61ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
727.08ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
722.75ポイント　　200日移動平均
708.44ポイント　　30日東証グロース市場250指数現物終値
706.20ポイント　　5日移動平均
705.56ポイント　　25日移動平均
699.00ポイント　　一目均衡表・転換線
698.23ポイント　　75日移動平均
694.00ポイント　　31日夜間取引終値
692.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
690.50ポイント　　一目均衡表・基準線
684.04ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
662.51ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
661.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
640.99ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース