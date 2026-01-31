グロース先物テクニカルポイント（31日夜間取引終了時点）
31日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比15ポイント安の694ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
770.13ポイント ボリンジャーバンド3σ
748.61ポイント ボリンジャーバンド2σ
727.08ポイント ボリンジャーバンド1σ
722.75ポイント 200日移動平均
708.44ポイント 30日東証グロース市場250指数現物終値
706.20ポイント 5日移動平均
705.56ポイント 25日移動平均
699.00ポイント 一目均衡表・転換線
698.23ポイント 75日移動平均
694.00ポイント 31日夜間取引終値
692.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
690.50ポイント 一目均衡表・基準線
684.04ポイント ボリンジャーバンド-1σ
662.51ポイント ボリンジャーバンド2σ
661.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
640.99ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
