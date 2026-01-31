週間ランキング【約定回数 増加率】 (1月30日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,320銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <6342> 太平製 東証Ｓ 61.0倍 ( 488) 3135 ( +5.9 )
２. <3173> コミニックス 東証Ｓ 44.1倍 ( 573) 904 ( -0.2 )
３. <6797> 名古屋電機 東証Ｓ 39.6倍 ( 791) 1180 ( -7.0 )
４. <7810> クロスフォー 東証Ｓ 35.2倍 ( 915) 159 ( +7.4 )
５. <5969> ロブテックス 東証Ｓ 30.3倍 ( 91) 1278 ( +3.3 )
６. <6158> 和井田 東証Ｓ 29.8倍 ( 567) 915 ( +0.3 ) 半導体製造装置関連
７. <5259> ＢＢＤイニシ 東証Ｇ 25.3倍 ( 911) 1205 ( -24.3 ) 人工知能関連
８. <6656> インスペック 東証Ｓ 24.9倍 ( 1,518) 765 ( +23.6 ) 半導体製造装置関連
９. <9895> コンセック 東証Ｓ 22.3倍 ( 134) 1263 ( +1.0 )
10. <7603> ジーイエット 東証Ｓ 21.9倍 ( 3,303) 200 ( -2.4 ) 仮想通貨関連
11. <4960> ケミプロ 東証Ｓ 21.0倍 (20,771) 780 ( +23.4 ) ペロブスカイト太陽電池関連
12. <6140> 旭ダイヤ 東証Ｐ 19.9倍 ( 6,392) 905 ( +1.5 ) 半導体製造装置関連
13. <6858> 小野測器 東証Ｓ 19.3倍 ( 1,583) 867 ( +25.1 ) 宇宙開発関連
14. <4888> ステラファ 東証Ｇ 17.5倍 ( 6,084) 310 ( +28.6 )
15. <9691> 両毛システム 東証Ｓ 16.8倍 ( 219) 4660 ( -1.2 ) データセンター関連
16. <9419> ワイヤレスＧ 東証Ｓ 16.6倍 ( 1,412) 288 ( +5.5 )
17. <7022> サノヤスＨＤ 東証Ｓ 15.0倍 ( 1,004) 325 ( +10.9 ) 下水道関連
18. <7571> ヤマノＨＤ 東証Ｓ 13.0倍 ( 1,003) 108 ( +0.9 )
19. <3446> Ｊテック・Ｃ 東証Ｓ 11.6倍 ( 2,228) 1271 ( -5.9 ) 半導体製造装置関連
20. <4170> カイゼン 東証Ｇ 11.3倍 ( 1,074) 192 ( +1.1 ) 人工知能関連
21. <3912> モバファク 東証Ｓ 11.1倍 ( 300) 1250 ( +15.4 ) 仮想通貨関連
22. <4620> 藤倉化 東証Ｓ 10.3倍 ( 1,752) 744 ( +16.3 )
23. <9478> ＳＥＨＩ 東証Ｓ 9.3倍 ( 205) 468 ( +13.0 )
24. <1447> ＳＡＡＦＨＤ 東証Ｇ 7.9倍 ( 991) 400 ( +20.8 )
25. <4356> 応用技術 東証Ｓ 7.7倍 ( 77) 1807 ( -2.4 )
26. <246A> アスア 東証Ｇ 7.3倍 ( 80) 621 ( -2.2 )
27. <1514> 住石ＨＤ 東証Ｓ 7.2倍 ( 4,104) 672 ( +3.7 )
28. <3917> アイリッジ 東証Ｇ 6.7倍 ( 971) 624 ( -0.5 ) 仮想通貨関連
29. <4814> ネクスウェア 東証Ｓ 6.7倍 ( 1,828) 241 ( +9.5 ) 人工知能関連
30. <7602> レダックス 東証Ｓ 6.3倍 ( 8,654) 337 ( +51.8 )
31. <7539> アイナボＨＤ 東証Ｓ 6.3倍 ( 200) 760 ( +0.3 )
32. <4690> 日パレット 東証Ｓ 6.0倍 ( 72) 2000 ( +15.6 )
33. <6629> Ｔホライゾン 東証Ｓ 6.0倍 (13,827) 1228 ( +3.3 ) 自動運転車関連
34. <4973> 日本高純度 東証Ｐ 5.9倍 ( 783) 4905 ( +18.9 )
35. <7992> セーラー 東証Ｓ 5.6倍 ( 315) 114 ( -0.9 )
36. <3550> ＡＴＡＯ 東証Ｇ 5.6倍 ( 146) 222 ( +3.3 )
37. <2737> トーメンデバ 東証Ｐ 5.5倍 ( 2,572) 11740 ( -19.6 )
38. <6138> ダイジェト 東証Ｓ 5.5倍 ( 82) 1045 ( +0.8 )
39. <1850> 南海辰村 東証Ｓ 5.5倍 ( 1,000) 538 ( -14.2 )
40. <4241> アテクト 東証Ｓ 5.5倍 ( 726) 645 ( +10.4 )
41. <3103> ユニチカ 東証Ｐ 5.4倍 (15,665) 629 ( +61.3 )
42. <7097> さくらさく 東証Ｇ 5.1倍 ( 148) 2847 ( -10.9 )
43. <195A> マスカットＧ 東証Ｇ 5.0倍 ( 90) 904 ( +1.7 )
44. <3526> 芦森工 東証Ｓ 5.0倍 ( 70) 4110 ( -0.6 ) 下水道関連
45. <4320> ＣＥＨＤ 東証Ｓ 4.9倍 ( 724) 1117 ( +4.6 ) 人工知能関連
46. <8254> さいか屋 東証Ｓ 4.8倍 ( 268) 457 ( +10.1 )
47. <7678> あさくま 東証Ｓ 4.7倍 ( 194) 4675 ( -4.0 )
48. <6366> 千代建 東証Ｓ 4.6倍 (16,768) 1282 ( +43.4 )
49. <4479> マクアケ 東証Ｇ 4.4倍 ( 1,949) 1023 ( +4.6 )
50. <6177> アップバンク 東証Ｇ 4.3倍 ( 866) 138 ( +3.8 ) 仮想通貨関連
株探ニュース