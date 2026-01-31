　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,320銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <6342> 太平製　　　　東証Ｓ 　61.0倍 ( 　488)　　3135　(　+5.9 )　
２. <3173> コミニックス　東証Ｓ 　44.1倍 ( 　573) 　　904　(　-0.2 )　
３. <6797> 名古屋電機　　東証Ｓ 　39.6倍 ( 　791)　　1180　(　-7.0 )　
４. <7810> クロスフォー　東証Ｓ 　35.2倍 ( 　915) 　　159　(　+7.4 )　
５. <5969> ロブテックス　東証Ｓ 　30.3倍 (　　91)　　1278　(　+3.3 )　
６. <6158> 和井田　　　　東証Ｓ 　29.8倍 ( 　567) 　　915　(　+0.3 )　 半導体製造装置関連
７. <5259> ＢＢＤイニシ　東証Ｇ 　25.3倍 ( 　911)　　1205　( -24.3 )　 人工知能関連
８. <6656> インスペック　東証Ｓ 　24.9倍 ( 1,518) 　　765　( +23.6 )　 半導体製造装置関連
９. <9895> コンセック　　東証Ｓ 　22.3倍 ( 　134)　　1263　(　+1.0 )　
10. <7603> ジーイエット　東証Ｓ 　21.9倍 ( 3,303) 　　200　(　-2.4 )　 仮想通貨関連
11. <4960> ケミプロ　　　東証Ｓ 　21.0倍 (20,771) 　　780　( +23.4 )　 ペロブスカイト太陽電池関連
12. <6140> 旭ダイヤ　　　東証Ｐ 　19.9倍 ( 6,392) 　　905　(　+1.5 )　 半導体製造装置関連
13. <6858> 小野測器　　　東証Ｓ 　19.3倍 ( 1,583) 　　867　( +25.1 )　 宇宙開発関連
14. <4888> ステラファ　　東証Ｇ 　17.5倍 ( 6,084) 　　310　( +28.6 )　
15. <9691> 両毛システム　東証Ｓ 　16.8倍 ( 　219)　　4660　(　-1.2 )　 データセンター関連
16. <9419> ワイヤレスＧ　東証Ｓ 　16.6倍 ( 1,412) 　　288　(　+5.5 )　
17. <7022> サノヤスＨＤ　東証Ｓ 　15.0倍 ( 1,004) 　　325　( +10.9 )　 下水道関連
18. <7571> ヤマノＨＤ　　東証Ｓ 　13.0倍 ( 1,003) 　　108　(　+0.9 )　
19. <3446> Ｊテック・Ｃ　東証Ｓ 　11.6倍 ( 2,228)　　1271　(　-5.9 )　 半導体製造装置関連
20. <4170> カイゼン　　　東証Ｇ 　11.3倍 ( 1,074) 　　192　(　+1.1 )　 人工知能関連
21. <3912> モバファク　　東証Ｓ 　11.1倍 ( 　300)　　1250　( +15.4 )　 仮想通貨関連
22. <4620> 藤倉化　　　　東証Ｓ 　10.3倍 ( 1,752) 　　744　( +16.3 )　
23. <9478> ＳＥＨＩ　　　東証Ｓ　　9.3倍 ( 　205) 　　468　( +13.0 )　
24. <1447> ＳＡＡＦＨＤ　東証Ｇ　　7.9倍 ( 　991) 　　400　( +20.8 )　
25. <4356> 応用技術　　　東証Ｓ　　7.7倍 (　　77)　　1807　(　-2.4 )　
26. <246A> アスア　　　　東証Ｇ　　7.3倍 (　　80) 　　621　(　-2.2 )　
27. <1514> 住石ＨＤ　　　東証Ｓ　　7.2倍 ( 4,104) 　　672　(　+3.7 )　
28. <3917> アイリッジ　　東証Ｇ　　6.7倍 ( 　971) 　　624　(　-0.5 )　 仮想通貨関連
29. <4814> ネクスウェア　東証Ｓ　　6.7倍 ( 1,828) 　　241　(　+9.5 )　 人工知能関連
30. <7602> レダックス　　東証Ｓ　　6.3倍 ( 8,654) 　　337　( +51.8 )　
31. <7539> アイナボＨＤ　東証Ｓ　　6.3倍 ( 　200) 　　760　(　+0.3 )　
32. <4690> 日パレット　　東証Ｓ　　6.0倍 (　　72)　　2000　( +15.6 )　
33. <6629> Ｔホライゾン　東証Ｓ　　6.0倍 (13,827)　　1228　(　+3.3 )　 自動運転車関連
34. <4973> 日本高純度　　東証Ｐ　　5.9倍 ( 　783)　　4905　( +18.9 )　
35. <7992> セーラー　　　東証Ｓ　　5.6倍 ( 　315) 　　114　(　-0.9 )　
36. <3550> ＡＴＡＯ　　　東証Ｇ　　5.6倍 ( 　146) 　　222　(　+3.3 )　
37. <2737> トーメンデバ　東証Ｐ　　5.5倍 ( 2,572) 　11740　( -19.6 )　
38. <6138> ダイジェト　　東証Ｓ　　5.5倍 (　　82)　　1045　(　+0.8 )　
39. <1850> 南海辰村　　　東証Ｓ　　5.5倍 ( 1,000) 　　538　( -14.2 )　
40. <4241> アテクト　　　東証Ｓ　　5.5倍 ( 　726) 　　645　( +10.4 )　
41. <3103> ユニチカ　　　東証Ｐ　　5.4倍 (15,665) 　　629　( +61.3 )　
42. <7097> さくらさく　　東証Ｇ　　5.1倍 ( 　148)　　2847　( -10.9 )　
43. <195A> マスカットＧ　東証Ｇ　　5.0倍 (　　90) 　　904　(　+1.7 )　
44. <3526> 芦森工　　　　東証Ｓ　　5.0倍 (　　70)　　4110　(　-0.6 )　 下水道関連
45. <4320> ＣＥＨＤ　　　東証Ｓ　　4.9倍 ( 　724)　　1117　(　+4.6 )　 人工知能関連
46. <8254> さいか屋　　　東証Ｓ　　4.8倍 ( 　268) 　　457　( +10.1 )　
47. <7678> あさくま　　　東証Ｓ　　4.7倍 ( 　194)　　4675　(　-4.0 )　
48. <6366> 千代建　　　　東証Ｓ　　4.6倍 (16,768)　　1282　( +43.4 )　
49. <4479> マクアケ　　　東証Ｇ　　4.4倍 ( 1,949)　　1023　(　+4.6 )　
50. <6177> アップバンク　東証Ｇ　　4.3倍 ( 　866) 　　138　(　+3.8 )　 仮想通貨関連

株探ニュース