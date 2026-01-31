

●今週の業種別騰落率ランキング



※1月30日終値の1月23日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 5 業種 値下がり： 28 業種

東証プライム：1594銘柄 値上がり： 262 銘柄 値下がり：1314 銘柄 変わらず他： 18 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 鉱業(0252) +6.31 日鉄鉱 <1515> 、ＩＮＰＥＸ <1605> 、石油資源 <1662>

２. 非鉄金属(0263) +3.43 古河電 <5801> 、住友鉱 <5713> 、フジクラ <5803>

３. 石油・石炭(0259) +2.57 ＥＮＥＯＳ <5020> 、日本コークス <3315> 、コスモＨＤ <5021>

４. 水産・農林業(0251) +2.25 ニッスイ <1332> 、極洋 <1301> 、サカタタネ <1377>

５. 海運業(0272) +1.41 商船三井 <9104> 、飯野海 <9119> 、郵船 <9101>

６. 銀行業(0278) -0.28 栃木銀 <8550> 、富山第一銀 <7184> 、北日銀 <8551>

７. 不動産業(0282) -0.56 アズーム <3496> 、エスリード <8877> 、パーク２４ <4666>

８. パルプ・紙(0256) -0.67 北越コーポ <3865> 、特種東海 <3708> 、大王紙 <3880>

９. 陸運業(0271) -0.84 センコーＨＤ <9069> 、南海電 <9044> 、富士急 <9010>

10. 繊維製品(0255) -1.06 富士紡ＨＤ <3104> 、帝繊維 <3302> 、セーレン <3569>

11. 機械(0265) -1.19 タツモ <6266> 、荏原実業 <6328> 、ローツェ <6323>

12. 精密機器(0268) -1.20 朝日インテク <7747> 、北里 <368A> 、テルモ <4543>

13. 卸売業(0276) -1.23 トーメンデバ <2737> 、明和産 <8103> 、西華産 <8061>

14. 証券・商品(0279) -1.26 岩井コスモ <8707> 、スパークス <8739> 、極東証券 <8706>

15. 空運業(0273) -1.30 ＡＮＡＨＤ <9202> 、ＪＡＬ <9201>

16. 食料品(0254) -1.44 オエノンＨＤ <2533> 、Ｌドリンク <2585> 、伊藤園 <2593>

17. 電気機器(0266) -1.60 芝浦 <6590> 、東芝テック <6588> 、ソシオネクス <6526>

18. 倉庫・運輸(0274) -1.70 三井倉ＨＤ <9302> 、三菱倉 <9301> 、エーアイテイ <9381>

19. 保険業(0280) -1.72 ライフネット <7157> 、Ａクリエイト <8798> 、ＳＯＭＰＯ <8630>

20. 医薬品(0258) -1.93 第一三共 <4568> 、ペプドリ <4587> 、ＪＣＲファ <4552>

21. その他金融業(0281) -2.17 ネットプロ <7383> 、プレミアＧ <7199> 、日本取引所 <8697>

22. 電気・ガス(0270) -2.50 東電ＨＤ <9501> 、メタウォータ <9551> 、北海電 <9509>

23. 小売業(0277) -2.51 ノジマ <7419> 、三越伊勢丹 <3099> 、モノタロウ <3064>

24. ゴム製品(0260) -2.79 ＴＯＹＯ <5105> 、オカモト <5122> 、ニッタ <5186>

25. 情報・通信業(0275) -2.92 エニグモ <3665> 、野村総研 <4307> 、セグエＧ <3968>

26. 輸送用機器(0267) -3.18 スズキ <7269> 、ブレーキ <7238> 、日車両 <7102>

27. 化学(0257) -3.18 稀元素 <4082> 、日精化 <4362> 、トクヤマ <4043>

28. 建設業(0253) -3.25 ベステラ <1433> 、きんでん <1944> 、ＹＴＬ <1773>

29. ガラス・土石(0261) -3.25 日東紡 <3110> 、ＭＡＲＵＷＡ <5344> 、アジアパイル <5288>

30. その他製品(0269) -3.45 アシックス <7936> 、ＮＩＳＳＨＡ <7915> 、前田工繊 <7821>

31. 鉄鋼(0262) -3.60 愛知鋼 <5482> 、共英製鋼 <5440> 、栗本鉄 <5602>

32. サービス業(0283) -3.90 サンウェルズ <9229> 、インソース <6200> 、プロレド <7034>

33. 金属製品(0264) -4.75 三和ＨＤ <5929> 、川田テク <3443> 、ＬＩＸＩＬ <5938>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



株探ニュース

