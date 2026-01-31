週間ランキング【値下がり率】 (1月30日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※1月30日終値の1月23日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,320銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <4113> 田岡化 東証Ｓ -25.1 1132 精密化学品の販売減少響き２６年３月期業績予想を下方修正
２. <5259> ＢＢＤイニシ 東証Ｇ -24.3 1205
３. <2338> クオンタムＳ 東証Ｓ -24.1 211 人工知能関連
４. <4572> カルナバイオ 東証Ｇ -23.4 334 新株予約権・新株式発行で希薄化懸念
５. <3665> エニグモ 東証Ｐ -22.5 403 配当権利落ちで手仕舞い売りが優勢
６. <4531> 有機薬 東証Ｓ -20.9 389 今期経常を1億8000万～3億3000万円に下方修正
７. <4307> 野村総研 東証Ｐ -20.7 4701 ４～１２月期好決算も
８. <7746> 岡本硝子 東証Ｓ -20.4 979 レアアース関連
９. <4082> 稀元素 東証Ｐ -19.8 2330 全固体電池関連
10. <2737> トーメンデバ 東証Ｐ -19.6 11740 ２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正も材料出尽くし感
11. <5031> モイ 東証Ｇ -19.4 290
12. <7138> ＴＯＲＩＣＯ 東証Ｇ -19.3 330 第三者割当による新株予約権発行で潜在的な希薄化リスク意識
13. <4098> チタン 東証Ｓ -19.2 1154
14. <9250> ＧＲＣＳ 東証Ｇ -19.2 1180
15. <4584> キッズバイオ 東証Ｇ -18.9 245
16. <6731> ピクセラ 東証Ｓ -18.9 43
17. <157A> Ｇモンスター 東証Ｇ -18.3 1141
18. <3968> セグエＧ 東証Ｐ -17.9 512 ４６０万株の公募増資など発表
19. <6757> ＯＳＧコーポ 東証Ｓ -17.7 821
20. <4011> ヘッドウォ 東証Ｇ -17.6 2883 人工知能関連
21. <3659> ネクソン 東証Ｐ -16.7 3683
22. <2997> ストレジ王 東証Ｇ -16.7 984
23. <6590> 芝浦 東証Ｐ -16.0 23420 半導体製造装置関連
24. <3444> 菊池製作 東証Ｓ -15.9 851 ドローン関連
25. <9166> ＧＥＮＤＡ 東証Ｇ -15.8 670
26. <5929> 三和ＨＤ 東証Ｐ -15.6 3500 ４～１２月期減収・営業減益
27. <9501> 東電ＨＤ 東証Ｐ -15.6 580.9 柏崎刈羽原発６号機の稼働作業を中断と伝わる
28. <3350> メタプラ 東証Ｓ -15.2 434 前期最終は赤字転落へ
29. <6081> アライドアキ 東証Ｇ -15.2 284 東証が信用規制
30. <485A> ＰｏｗｅｒＸ 東証Ｇ -14.9 1886 電気自動車関連
31. <3189> ＡＮＡＰＨＤ 東証Ｓ -14.5 254 人工知能関連
32. <9229> サンウェルズ 東証Ｐ -14.3 335
33. <431A> ユーソナー 東証Ｇ -14.2 2031
34. <1850> 南海辰村 東証Ｓ -14.2 538
35. <4362> 日精化 東証Ｐ -14.2 2622 １０～１２月期営業利益３６％減を嫌気
36. <3836> アバントＧ 東証Ｐ -13.5 1637 人工知能関連
37. <336A> ダイナマップ 東証Ｇ -13.5 566
38. <477A> スタートＬ 東証Ｇ -13.5 727
39. <6588> 東芝テック 東証Ｐ -13.3 2596
40. <478A> フツパー 東証Ｇ -13.2 1034 人工知能関連
41. <6526> ソシオネクス 東証Ｐ -13.2 2061.5 目先の業績回復は緩やかとして米系証券が格下げ
42. <3110> 日東紡 東証Ｐ -13.1 14830 株価は当面の収益成長織り込んだとして国内証券が格下げ
43. <3691> デジプラ 東証Ｇ -13.0 1581 業績転換点迎えて株価好調
44. <1433> ベステラ 東証Ｐ -12.9 1176
45. <6200> インソース 東証Ｐ -12.9 724 人件費増で１０～１２月期営業減益
46. <7419> ノジマ 東証Ｐ -12.8 1079 １０～１２月期経常益８％増で物足りなさ意識
47. <462A> ファンディノ 東証Ｇ -12.7 858
48. <4733> ＯＢＣ 東証Ｐ -12.5 6860
49. <277A> グロービング 東証Ｇ -12.5 2365 人工知能関連
50. <2533> オエノンＨＤ 東証Ｐ -12.4 445
株探ニュース