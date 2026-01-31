　●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

　　※1月30日終値の1月23日終値に対する下落率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,320銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 下落率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <4113> 田岡化　　　　東証Ｓ　　-25.1　　1132　 精密化学品の販売減少響き２６年３月期業績予想を下方修正
２. <5259> ＢＢＤイニシ　東証Ｇ　　-24.3　　1205　
３. <2338> クオンタムＳ　東証Ｓ　　-24.1 　　211　 人工知能関連
４. <4572> カルナバイオ　東証Ｇ　　-23.4 　　334　 新株予約権・新株式発行で希薄化懸念
５. <3665> エニグモ　　　東証Ｐ　　-22.5 　　403　 配当権利落ちで手仕舞い売りが優勢
６. <4531> 有機薬　　　　東証Ｓ　　-20.9 　　389　 今期経常を1億8000万～3億3000万円に下方修正
７. <4307> 野村総研　　　東証Ｐ　　-20.7　　4701　 ４～１２月期好決算も
８. <7746> 岡本硝子　　　東証Ｓ　　-20.4 　　979　 レアアース関連
９. <4082> 稀元素　　　　東証Ｐ　　-19.8　　2330　 全固体電池関連
10. <2737> トーメンデバ　東証Ｐ　　-19.6 　11740　 ２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正も材料出尽くし感
11. <5031> モイ　　　　　東証Ｇ　　-19.4 　　290　
12. <7138> ＴＯＲＩＣＯ　東証Ｇ　　-19.3 　　330　 第三者割当による新株予約権発行で潜在的な希薄化リスク意識
13. <4098> チタン　　　　東証Ｓ　　-19.2　　1154　
14. <9250> ＧＲＣＳ　　　東証Ｇ　　-19.2　　1180　
15. <4584> キッズバイオ　東証Ｇ　　-18.9 　　245　
16. <6731> ピクセラ　　　東証Ｓ　　-18.9　　　43　
17. <157A> Ｇモンスター　東証Ｇ　　-18.3　　1141　
18. <3968> セグエＧ　　　東証Ｐ　　-17.9 　　512　 ４６０万株の公募増資など発表
19. <6757> ＯＳＧコーポ　東証Ｓ　　-17.7 　　821　
20. <4011> ヘッドウォ　　東証Ｇ　　-17.6　　2883　 人工知能関連
21. <3659> ネクソン　　　東証Ｐ　　-16.7　　3683　
22. <2997> ストレジ王　　東証Ｇ　　-16.7 　　984　
23. <6590> 芝浦　　　　　東証Ｐ　　-16.0 　23420　 半導体製造装置関連
24. <3444> 菊池製作　　　東証Ｓ　　-15.9 　　851　 ドローン関連
25. <9166> ＧＥＮＤＡ　　東証Ｇ　　-15.8 　　670　
26. <5929> 三和ＨＤ　　　東証Ｐ　　-15.6　　3500　 ４～１２月期減収・営業減益
27. <9501> 東電ＨＤ　　　東証Ｐ　　-15.6 　580.9　 柏崎刈羽原発６号機の稼働作業を中断と伝わる
28. <3350> メタプラ　　　東証Ｓ　　-15.2 　　434　 前期最終は赤字転落へ
29. <6081> アライドアキ　東証Ｇ　　-15.2 　　284　 東証が信用規制
30. <485A> ＰｏｗｅｒＸ　東証Ｇ　　-14.9　　1886　 電気自動車関連
31. <3189> ＡＮＡＰＨＤ　東証Ｓ　　-14.5 　　254　 人工知能関連
32. <9229> サンウェルズ　東証Ｐ　　-14.3 　　335　
33. <431A> ユーソナー　　東証Ｇ　　-14.2　　2031　
34. <1850> 南海辰村　　　東証Ｓ　　-14.2 　　538　
35. <4362> 日精化　　　　東証Ｐ　　-14.2　　2622　 １０～１２月期営業利益３６％減を嫌気
36. <3836> アバントＧ　　東証Ｐ　　-13.5　　1637　 人工知能関連
37. <336A> ダイナマップ　東証Ｇ　　-13.5 　　566　
38. <477A> スタートＬ　　東証Ｇ　　-13.5 　　727　
39. <6588> 東芝テック　　東証Ｐ　　-13.3　　2596　
40. <478A> フツパー　　　東証Ｇ　　-13.2　　1034　 人工知能関連
41. <6526> ソシオネクス　東証Ｐ　　-13.2　2061.5　 目先の業績回復は緩やかとして米系証券が格下げ
42. <3110> 日東紡　　　　東証Ｐ　　-13.1 　14830　 株価は当面の収益成長織り込んだとして国内証券が格下げ
43. <3691> デジプラ　　　東証Ｇ　　-13.0　　1581　 業績転換点迎えて株価好調
44. <1433> ベステラ　　　東証Ｐ　　-12.9　　1176　
45. <6200> インソース　　東証Ｐ　　-12.9 　　724　 人件費増で１０～１２月期営業減益
46. <7419> ノジマ　　　　東証Ｐ　　-12.8　　1079　 １０～１２月期経常益８％増で物足りなさ意識
47. <462A> ファンディノ　東証Ｇ　　-12.7 　　858　
48. <4733> ＯＢＣ　　　　東証Ｐ　　-12.5　　6860　
49. <277A> グロービング　東証Ｇ　　-12.5　　2365　 人工知能関連
50. <2533> オエノンＨＤ　東証Ｐ　　-12.4 　　445　

株探ニュース