週間ランキング【値上がり率】 (1月30日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※1月30日終値の1月23日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,320銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <3103> ユニチカ 東証Ｐ 61.3 629 データセンター向けガラス繊維需要の急増で思惑
２. <7602> レダックス 東証Ｓ 51.8 337
３. <4596> 窪田製薬ＨＤ 東証Ｇ 47.0 97
４. <7901> マツモト 東証Ｓ 44.5 1036 『次世代ＤＡＴ事業』構想の検討を開始
５. <6366> 千代建 東証Ｓ 43.4 1282 ２６年３月期業績予想を一転大幅増益予想へ上方修正
６. <3070> ジェリビンズ 東証Ｇ 39.1 121 最終損益予想が一転１０期ぶりの黒字へ
７. <4099> 四国化ＨＤ 東証Ｐ 37.4 4295 ２６年１２月期営業益予想３３％増で５円増配へ
８. <3908> コラボス 東証Ｇ 31.2 395 株主優待導入、デジタルギフト1万5000円分贈呈
９. <6521> オキサイド 東証Ｇ 30.2 2370 半導体事業の需要上振れ２６年２月期営業利益予想を上方修正
10. <7794> ＥＤＰ 東証Ｇ 30.2 660 対米投融資『人工ダイヤ生産が候補』報道を引き続き材料視
11. <4888> ステラファ 東証Ｇ 28.6 310 大阪医科薬科大と住友重との治験に関わる契約締結
12. <6858> 小野測器 東証Ｓ 25.1 867 ２６年１２月期営業益予想８７％増で８円増配へ、自社株取得枠設定も
13. <2164> 地域新聞社 東証Ｇ 24.7 364 人工知能関連
14. <6787> メイコー 東証Ｐ 23.6 12710 電気自動車関連
15. <6656> インスペック 東証Ｓ 23.6 765 生成ＡＩ市場の急成長で半導体外観検査装置に新たな商機
16. <4960> ケミプロ 東証Ｓ 23.4 780 ペロブスカイト太陽電池関連として異色人気
17. <285A> キオクシア 東証Ｐ 23.2 21360 米サンディスクが好決算を発表して時間外取引で急伸
18. <1447> ＳＡＡＦＨＤ 東証Ｇ 20.8 400
19. <276A> ククレブ 東証Ｇ 20.2 3090 国内有力証券が目標株価１万３０００円で新規カバレッジ開始
20. <4973> 日本高純度 東証Ｐ 18.9 4905 今期業績・配当予想を上方修正
21. <6337> テセック 東証Ｓ 18.3 2958 ２６年３月期業績予想の上方修正と自社株買い発表を好感
22. <4229> 群栄化 東証Ｐ 17.8 4890 第３四半期営業益３１％増で通期計画進捗率９７％
23. <6696> トラースＯＰ 東証Ｇ 16.6 393 ＪＡ山梨厚生連の運営施設が『ＡＩｒｕｘ８』導入
24. <4620> 藤倉化 東証Ｓ 16.3 744 フジクラ関連の位置付けで株価３ケタ台の中低位株人気に乗る
25. <4690> 日パレット 東証Ｓ 15.6 2000
26. <9867> ソレキア 東証Ｓ 15.5 11730 半導体関連
27. <3912> モバファク 東証Ｓ 15.4 1250 上限９．３％の自社株買いと今期最高益・増配計画を好感
28. <9311> アサガミ 東証Ｓ 15.4 8540 今期経常を一転27％増益に上方修正
29. <186A> アストロＨＤ 東証Ｇ 15.1 1084 ＪＡＸＡ公募の技術開発実施機関として採択される
30. <1515> 日鉄鉱 東証Ｐ 14.9 3630 下水道関連
31. <3803> イメージ情報 東証Ｇ 14.6 612 サイブリッジが筆頭株主に
32. <6952> カシオ 東証Ｐ 14.2 1508 ２６年３月期業績予想の上方修正と自社株買い発表を好感
33. <6998> タングス 東証Ｓ 14.2 2225
34. <6993> 大黒屋 東証Ｓ 13.6 159 防衛関連
35. <4886> あすか薬ＨＤ 東証Ｐ 13.2 2498
36. <2033> コスピブル 東証EN 13.2 51660
37. <4259> エクサＷｉｚ 東証Ｇ 13.1 716 ＩＴコンサルティングファームのＤｉｒｂａｔｏと業務提携
38. <3168> ＭＥＲＦ 東証Ｓ 13.1 1022
39. <9478> ＳＥＨＩ 東証Ｓ 13.0 468 １０～１２月期業績好調で増配及び４．５％相当の自社株買いなど材料満載
40. <6085> アーキテクツ 東証Ｇ 12.8 422
41. <4385> メルカリ 東証Ｐ 12.8 3428 仮想通貨関連
42. <4461> 一工薬 東証Ｐ 12.6 10250 ２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正
43. <9127> 玉井船 東証Ｓ 12.2 3760
44. <9376> ユーラシア 東証Ｓ 11.8 955 10-12月期(1Q)経常はトントンに回復で着地
45. <1542> 純銀信託 東証Ｅ 11.7 56800
46. <2393> ケアサプライ 東証Ｓ 11.4 2665 今期経常を21％上方修正
47. <9697> カプコン 東証Ｐ 11.1 3936 『バイオハザード』過去作伸長し第３四半期営業利益は７５％増
48. <7599> ＩＤＯＭ 東証Ｐ 11.1 1522 株主優待制度を導入へ
49. <7111> ＩＮＥＳＴ 東証Ｓ 11.0 584
50. <7022> サノヤスＨＤ 東証Ｓ 10.9 325 ４～１２月期営業利益急拡大し対通期進捗率が９割超に
株探ニュース