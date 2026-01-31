　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※1月30日終値の1月23日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,320銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <3103> ユニチカ　　　東証Ｐ 　　61.3 　　629　 データセンター向けガラス繊維需要の急増で思惑
２. <7602> レダックス　　東証Ｓ 　　51.8 　　337　
３. <4596> 窪田製薬ＨＤ　東証Ｇ 　　47.0　　　97　
４. <7901> マツモト　　　東証Ｓ 　　44.5　　1036　 『次世代ＤＡＴ事業』構想の検討を開始
５. <6366> 千代建　　　　東証Ｓ 　　43.4　　1282　 ２６年３月期業績予想を一転大幅増益予想へ上方修正
６. <3070> ジェリビンズ　東証Ｇ 　　39.1 　　121　 最終損益予想が一転１０期ぶりの黒字へ
７. <4099> 四国化ＨＤ　　東証Ｐ 　　37.4　　4295　 ２６年１２月期営業益予想３３％増で５円増配へ
８. <3908> コラボス　　　東証Ｇ 　　31.2 　　395　 株主優待導入、デジタルギフト1万5000円分贈呈
９. <6521> オキサイド　　東証Ｇ 　　30.2　　2370　 半導体事業の需要上振れ２６年２月期営業利益予想を上方修正
10. <7794> ＥＤＰ　　　　東証Ｇ 　　30.2 　　660　 対米投融資『人工ダイヤ生産が候補』報道を引き続き材料視
11. <4888> ステラファ　　東証Ｇ 　　28.6 　　310　 大阪医科薬科大と住友重との治験に関わる契約締結
12. <6858> 小野測器　　　東証Ｓ 　　25.1 　　867　 ２６年１２月期営業益予想８７％増で８円増配へ、自社株取得枠設定も
13. <2164> 地域新聞社　　東証Ｇ 　　24.7 　　364　 人工知能関連
14. <6787> メイコー　　　東証Ｐ 　　23.6 　12710　 電気自動車関連
15. <6656> インスペック　東証Ｓ 　　23.6 　　765　 生成ＡＩ市場の急成長で半導体外観検査装置に新たな商機
16. <4960> ケミプロ　　　東証Ｓ 　　23.4 　　780　 ペロブスカイト太陽電池関連として異色人気
17. <285A> キオクシア　　東証Ｐ 　　23.2 　21360　 米サンディスクが好決算を発表して時間外取引で急伸
18. <1447> ＳＡＡＦＨＤ　東証Ｇ 　　20.8 　　400　
19. <276A> ククレブ　　　東証Ｇ 　　20.2　　3090　 国内有力証券が目標株価１万３０００円で新規カバレッジ開始
20. <4973> 日本高純度　　東証Ｐ 　　18.9　　4905　 今期業績・配当予想を上方修正
21. <6337> テセック　　　東証Ｓ 　　18.3　　2958　 ２６年３月期業績予想の上方修正と自社株買い発表を好感
22. <4229> 群栄化　　　　東証Ｐ 　　17.8　　4890　 第３四半期営業益３１％増で通期計画進捗率９７％
23. <6696> トラースＯＰ　東証Ｇ 　　16.6 　　393　 ＪＡ山梨厚生連の運営施設が『ＡＩｒｕｘ８』導入
24. <4620> 藤倉化　　　　東証Ｓ 　　16.3 　　744　 フジクラ関連の位置付けで株価３ケタ台の中低位株人気に乗る
25. <4690> 日パレット　　東証Ｓ 　　15.6　　2000　
26. <9867> ソレキア　　　東証Ｓ 　　15.5 　11730　 半導体関連
27. <3912> モバファク　　東証Ｓ 　　15.4　　1250　 上限９．３％の自社株買いと今期最高益・増配計画を好感
28. <9311> アサガミ　　　東証Ｓ 　　15.4　　8540　 今期経常を一転27％増益に上方修正
29. <186A> アストロＨＤ　東証Ｇ 　　15.1　　1084　 ＪＡＸＡ公募の技術開発実施機関として採択される
30. <1515> 日鉄鉱　　　　東証Ｐ 　　14.9　　3630　 下水道関連
31. <3803> イメージ情報　東証Ｇ 　　14.6 　　612　 サイブリッジが筆頭株主に
32. <6952> カシオ　　　　東証Ｐ 　　14.2　　1508　 ２６年３月期業績予想の上方修正と自社株買い発表を好感
33. <6998> タングス　　　東証Ｓ 　　14.2　　2225　
34. <6993> 大黒屋　　　　東証Ｓ 　　13.6 　　159　 防衛関連
35. <4886> あすか薬ＨＤ　東証Ｐ 　　13.2　　2498　
36. <2033> コスピブル　　東証EN 　　13.2 　51660　
37. <4259> エクサＷｉｚ　東証Ｇ 　　13.1 　　716　 ＩＴコンサルティングファームのＤｉｒｂａｔｏと業務提携
38. <3168> ＭＥＲＦ　　　東証Ｓ 　　13.1　　1022　
39. <9478> ＳＥＨＩ　　　東証Ｓ 　　13.0 　　468　 １０～１２月期業績好調で増配及び４．５％相当の自社株買いなど材料満載
40. <6085> アーキテクツ　東証Ｇ 　　12.8 　　422　
41. <4385> メルカリ　　　東証Ｐ 　　12.8　　3428　 仮想通貨関連
42. <4461> 一工薬　　　　東証Ｐ 　　12.6 　10250　 ２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正
43. <9127> 玉井船　　　　東証Ｓ 　　12.2　　3760　
44. <9376> ユーラシア　　東証Ｓ 　　11.8 　　955　 10-12月期(1Q)経常はトントンに回復で着地
45. <1542> 純銀信託　　　東証Ｅ 　　11.7 　56800　
46. <2393> ケアサプライ　東証Ｓ 　　11.4　　2665　 今期経常を21％上方修正
47. <9697> カプコン　　　東証Ｐ 　　11.1　　3936　 『バイオハザード』過去作伸長し第３四半期営業利益は７５％増
48. <7599> ＩＤＯＭ　　　東証Ｐ 　　11.1　　1522　 株主優待制度を導入へ
49. <7111> ＩＮＥＳＴ　　東証Ｓ 　　11.0 　　584　
50. <7022> サノヤスＨＤ　東証Ｓ 　　10.9 　　325　 ４～１２月期営業利益急拡大し対通期進捗率が９割超に

