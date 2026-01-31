◆2月放送プログラム

ブラームス作曲 チェロと管弦楽のための二重協奏曲

ブラームス作曲 交響曲第3番から

指揮：セバスティアン・ヴァイグレ

ヴァイオリン：林悠介（読響第1コンサートマスター）

チェロ：遠藤真理（読響ソロ・チェロ）



2026年1月14日 サントリーホール





粗品と遠藤真理さんの対談もお楽しみに！

◆音楽監修 新井鷗子の演奏レビュー

ブラームス：チェロと管弦楽のための二重協奏曲

我らがコンサートマスター林悠介さんとソロ・チェロ奏者遠藤真理さんが、信頼する仲間たちに囲まれて、温かく大らかな二重協奏曲を聴かせてくれました。林さんの優美で繊細なヴァイオリンと遠藤さんの骨太で包容力のあるチェロの細部まで几帳面な会話。ブラームスが友人と仲直りするために書いたこの曲にふさわしい「友情」のハーモニーに満たされました。二人を見守る元読響コンサートマスターの小森谷巧さんの眼差しもお見逃しなく。

ブラームス：交響曲第3番

ドイツロマン派の音楽を知り尽くした常任指揮者ヴァイグレは、ブラームスの和声の美しさを際立たせます。メロディを強調するよりもハーモニーの内部を見える化しながら、風通しの良い透明感のある響きを作り出す手腕は見事です。第３楽章の映画音楽にも使われた甘美でメランコリックな旋律も、清潔感のある歌い回しでむしろさっぱりと聴かせます。最後の音が静かに終わる珍しい交響曲ですが、ヴァイグレはとても自然に、ふっと脱力するエンディングを作っていました。



◆演奏者



セバスティアン・ヴァイグレ（指揮）

1961年ベルリン生まれ。1982年にベルリン国立歌劇場管の首席ホルン奏者となった後、巨匠バレンポイムの勧めで指揮者へ転身。2003年には、ドイツのオペラ雑誌『オーパンヴェルト』の「年間最優秀指揮者」に選ばれ注目を浴び、2004年から2009年までリセウ大劇場の音楽総監督を務めた。2008年から2023年までフランクフルト歌劇場の音楽総監督を務め、在任期間中には同歌劇場管が『オーパンヴェルト』誌の「年間最優秀オーケストラ」に、同歌劇場が「年間最優秀歌劇場」に度々輝くなど、その手腕は高く評価された。

読響には2016年8月に初登場し、2019年から第10代常任指揮者を務めている。近年もメトロポリタン歌劇場で〈ボリス・ゴドゥノフ〉、ウィーン国立歌劇場とバイエルン歌劇場で〈ダフネ〉、バイエルン国立歌劇場で〈影のない女〉〈ローエングリン〉を指揮するなど国際的な活躍を続ける。2023年7月には、フランクフルト歌劇場の音楽総監督としての最後の公演でルディ・シュテファン〈最初の人類〉を振り、大きな話題を呼んだ。昨年3月には読響と〈ヴォツェック〉を披露し絶賛された。これまでにバイロイト音楽祭、ザルツブルク音楽祭のほか、ベルリン国立歌劇場、英国ロイヤル・オペラなどに客演。ベルリン放送響、ウィーン響、フランクフルト放送響などの一流楽団と共演を重ね、昨年3月ベルリン・フィル デビュー。



林悠介（ヴァイオリン）

ドイツでの豊富な経験と知性あふれる演奏で読響を牽引する名手。ウィーン国立音楽大学、同修士課程を最優秀で修了。ブレシア国際コンクールでの日本人初の優勝、ニールセン国際コンクール第2位、ハノーファー国際コンクール入賞など受賞歴多数。チリ国立響、パドヴァ・ヴェネト管、ブレシア室内管と共演し、好評を博している。2014年までノイエ・ヴェストファーレンフィルの第1コンサートマスター、2014年から2017年までハノーファー北ドイツ放送フィルの副コンサートマスター、2017年から2021年までヴッパータール響の第1コンサートマスターを務めた。2025年4月に読響のコンサートマスターに就任。2025年4月からは第1コンサートマスターを務め、常任指揮者ヴァイグレからも高い信頼を得ている。

現在東京芸術大学弦楽科非常勤講師。



遠藤真理（チェロ）

豊かな歌心と温かな音色で聴く者を魅了する日本を代表するチェリスト。2017年から読響ソロ・チェロ奏者を務めている。東京芸術大学を首席で卒業後、オーストリアのザルツブルク・モーツァルテウム音楽大学の修士課程を最高点で修了。日本音楽コンクール優勝、エンリコ・マイナルディ国際コンクール第2位など受賞多数。齋藤秀雄メモリアル基金賞を受賞。これまでにG.ボッセ、J=P.ヴァレーズ、モルロー、小林研一郎、山田和樹らの指揮で、ウィーン室内管やプラハ響など国内外の楽団と数多く共演し、高い評価を得ている。CDはエイベックス・クラシックスからリリースされ、NHK大河ドラマや映画音楽の演奏のほか、2012年から8年間NHK-FM「きらクラ！」のパーソナリティを務めるなど幅広く活躍中。