俳優の仲野太賀（32）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）の豪華キャスト陣が2月1、3の両日、ゆかりの全国各地で節分イベントに登場。豆まきを行う。大河出演者が成田山新勝寺（千葉県成田市）を訪れるのは毎年恒例だが、今年は8カ所に総勢延べ23人。極めて異例の大規模“節分ジャック”となる。大河ドラマにとって“勝負の2月”になることがその背景にあった。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

イベント参加予定は以下の通り。

＜2月1日（日）＞

（1）豊国神社（愛知県名古屋市中村公園内）＝仲野太賀（小一郎）・池松壮亮（藤吉郎）

（2）豊国神社（滋賀県長浜市）＝白石聖（直）・倉沢杏菜（あさひ）

（3）岡山城（岡山県岡山市）＝山口馬木也（柴田勝家）

＜2月3日（火）＞

（4）成田山新勝寺（千葉県成田市）＝仲野・白石・山口・宮澤エマ（とも）・大東駿介（前田利家）

（5）成田山不動尊（大阪府寝屋川市）＝池松・浜辺美波（寧々）

（6）田村神社（香川県高松市）＝要潤（明智光秀）・松本怜生（石田三成）

（7）多賀大社（滋賀県多賀町）＝坂井真紀（なか）・佳久創（藤堂高虎）

（8）長浜城（豊公園雁木広場）（滋賀県長浜市）＝坂井・倉沢・池田鉄洋（丹羽長秀）・上川周作（ともの夫・弥助）・前原瑞樹（あさひの夫・甚助）・佳久・井上和（茶々）

今年は岡山、香川と全国展開。山口は岡山出身。要は香川、松本は愛媛と四国出身。地元は大いに沸きそうだ。

成田山不動尊には例年、NHK大阪放送局（BK）制作の連続テレビ小説キャストが登場。今年も午前10時半から「ばけばけ」のヒロイン・郄石あかりらが登場。午後1時から池松＆浜辺の“夫婦コンビ”が豆をまく。

多賀大社は秀吉が母・なか（のちの大政所）の病気平癒を祈願。高虎の母は多賀大社の娘などの説がある。

番組プロモーション担当者は「この先、12月まで1年間、大河ドラマを見続けるかどうか。視聴者の皆さんが判断するのは2月なんです」。継続視聴の分岐点に対して「超異例」の大規模キャンペーンを企画した。

神社や寺院は「言ってみれば、当時のインフルエンサー的な存在。今年の大河は福々しい、見ないと損。そういう場所から、全国的に発信したいと考えました」。地域ニュースや口コミからの広がりも期待している。