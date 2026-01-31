【なるほどッ！】参加店舗拡大 投票で「センキョ割」“独自”のサービスも
ニュースの気になる情報をお伝えする「なるほどッ！」。今回のテーマは、「投票に行って“お得”センキョ割」です。
■割引を受けるには…
直川貴博アナウンサー
「お得なこと、皆さん好きですか？全国各地で行われている『センキョ割』について聞いたことはありますか？」
「衆議院選挙の投票日まであと9日に迫っています。投票をするだけで全国のさまざまなお店で使える、このセンキョ割。割引サービスなのですが、どうやって割引を受けていけばいいのか」
「まずは投票に行ってください。もうひとつ大事なのが、投票に行った先で『投票済証明書』をもらうことです」
「山粼さん、以前これもらっていましたよね」
山粼誠アナウンサー
「期日前投票に行ったときにもらいましたね」
直川アナウンサー
「そのときは、投票所のスタッフさんに『ください』と声をかけて？」
山粼アナウンサー
「僕のところは、投票する箱の先に置いてあって、自分で取るかたちになっていましたね」
直川アナウンサー
「ということで証明書をもらう、もしくは自分と『投票所の看板』がうつっている写真でもOKです」
「そして、センキョ割に参加するお店に『センキョ割使います！』と申し出るとサービスを受けられるという仕組みです。これは『選挙割協会』が全国の店舗に参加を呼びかけているものなんですね」
■旅行先でも使える？
直川アナウンサー
「では実際にどれくらいの店舗が参加しているのか。去年7月の参院選はおよそ2600店舗だったのが、今回はおよそ3000店舗と少し増える見込みとなっているんです」
「ただ、センキョ割どこでやっているの？という情報なんですが、忽滑谷さん、なにか割引受けられたらいいなというサービスありますか？」
忽滑谷こころアナウンサー
「なんでもうれしいんですけど、ランチ代とかが浮いたらちょっとうれしい」
直川アナウンサー
「鈴江さんはなにか？」
鈴江奈々アナウンサー
「なにかお買い物したときに日常で買うものがちょっとでも割引になったらありがたい」
直川アナウンサー
「2人ともあるんです。HPやアプリで都道府県ごとに検索ができるのですが、カテゴリーで、食べ物もあります。鈴江さん言った日用品、生活雑貨などもあるんですけども、時計・宝飾なんてものもあります。お花屋さんもありますし、観光でもリラクセーションでもいろんなジャンルで検索して、自分の行くところ、旅行先でもいいということです」
鈴江アナウンサー
「センキョ割は自分の住んでいる自治体ではない場所でも使えるんですか？」
直川アナウンサー
「そうなんです。お住まいの自治体でもらったやつを旅行先とか、ちょっと遠出したときに財布に入れておくのがいいかもしれませんね」
■選挙に関心をもつきっかけに
直川アナウンサー
「なおかつ、1回限りではなく、いろんなお店で使えて、何回も使えるというお店もあるんです。参加している店舗を取材してきました」
「国内およそ150店舗を展開するラーメンチェーン『一風堂』。ラーメンを注文して投票済証明書か投票所での写真を見せれば150円の替玉一玉もしくはトッピングの味玉（140円）が無料になるんだそうです。期間は投票日前後の来月7日から9日の3日間。期日前投票した人も対象で、期間中の3日間は何度でも利用できるということです」
「ラーメンでおなかいっぱいになったあとは、カフェでいやしの体験。都内のカフェ『ことりカフェ』ではセンキョ割を使うと通常550円する小鳥もふもふ体験が無料になるんです。このカフェでは去年の参院選からセンキョ割を導入。働く若いスタッフの意識が変わったといいます」
◇
ことりカフェ上野本店・松本千鶴副店長
「こういう方が立候補してるからこの方が当選するとこうだとか（若いスタッフ同士で）話をするようになった。センキョ割を導入しているので私たちがかかわらなければいけないと意識」
◇
直川アナウンサー
「いろいろな人が選挙に関心をもつきっかけにもなっている、そんなセンキョ割なんですけども、今回の衆院選は解散から投票日まで16日間。“超短期決戦”ゆえの苦労も出ているようなんです」
「さきほどのラーメン店では、選挙の度にこのようなセンキョ割のポスターを店頭に貼っていますが、ポスターの発送がいつもより遅れているそうで、全国におよそ150店舗あり準備期間が短くバタバタしているそうです」
■790円の中華そばが無料に
直川アナウンサー
「ほかにもこんなセンキョ割もあります。埼玉県蓮田市のラーメン店『ラーメンてつ』では1杯790円する中華そばが、なんと無料で味わえるんです」
山粼アナウンサー
「これ目的でいろいろ渡り歩いてもいいですね」
直川アナウンサー
「この中華そばおいしかったな、もう一回行きたいなというとき、2回目以降も特典が受けられまして、150円の替え玉が無料という、これまた太っ腹なんですよね。期間は来月22日まで利用が可能だということなんです」
鈴江アナウンサー
「ちょっと長い期間利用できるんですね」
■若い世代の割引アップも
直川アナウンサー
「そして旅先、温泉でゆっくりしませんか？神奈川・箱根の温泉施設『箱根小涌園ユネッサン』ではセンキョ割で入園料が若い世代ほど割引になるんです。平日2500円の通常料金がセンキョ割を使えば40代以上は1800円に。そして、満18歳から30代はさらに300円安い1500円で入園ができるということなんです。鈴江さん、何でだと思います？」
鈴江アナウンサー
「やはり投票率を見ると、若い世代の方が低いということもあって後押しもしたいということでは」
直川アナウンサー
「ご名答です。正解は、若い世代の投票率が低いからということで、その若い世代の投票率アップにつなげたいと、割引額を増やしているということなんです」
「もともとセンキョ割の制度はそんな若い人に投票に行って欲しいと始まったものなんです。期間はお店によって異なりますが、原則投票日から2週間後の来月22日までとなっています」
■タクシー会社の独自の取り組み
直川アナウンサー
「ここまで、センキョ割についてお伝えしましたが、それだけでなくてですね、全国各地には趣向を凝らした独自の取り組みもあるんです。広島市のタクシー会社『フォーブル』の独自の取り組み、なんだと思います？」
忽滑谷アナウンサー
「なんだろう。無料で送ってもらうとかじゃないですよね」
直川アナウンサー
「正解！なんと無料タクシーなんです」
「2月8日の投票日当日に限り、自宅から投票所までの往復料金が無料になるというサービスなんです。範囲はタクシー会社の営業エリアに限られますが、過去には2000円から3000円も乗車代が無料になった人もいたそうなんです」
「やっぱり地域によっては高齢化でなかなか足を伸ばせないという方もいらっしゃいますもんね」
鈴江アナウンサー
「そうですよね、またこうやって大雪が続いていたりとか、なかなか投票所に自分一人では足を伸ばすのが難しいという方にとっては、こういうサービスが、その一押しになりますよね」
直川アナウンサー
「だから、センキョ割以外に、身の回りでどういう独自の取り組みがあるのか検索してみるのもいいかもしれません」
「一方で広島県、前回の衆院選でちょっと不名誉な記録がありました。それはなんと47都道府県で投票率ワースト1位だったんです。タクシー会社はワーストの脱却に力になれればとこのような取り組みが行われたということなんです」
「ただ、選挙というのは私たち一人ひとりが一票を必ず持つ、大事な大事なものとなっています。ぜひみなさん、『センキョ割でお得に』もいいですが投票に行ってください。選挙に関するなるほどッ！でした」（1月30日放送『news every.』より）