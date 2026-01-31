加藤一二三さん追悼番組、今夜放送 2017年放送のETV特集『加藤一二三という男、ありけり。』
1月22日に逝去された棋士・加藤一二三さんの追悼番組として、2017年放送のETV特集『加藤一二三という男、ありけり。』が、今夜23時よりNHK Eテレにて放送されることが決定した。
【写真】“ひふみん伝説”の真相に迫る ETV特集『加藤一二三という男、ありけり。』より
“ひふみん”の愛称で親しまれ、レジェンドとも呼ばれた名棋士・加藤一二三九段。当時最年少の14歳でプロデビューし、“神武以来（じんむこのかた）の天才”と評され数々のタイトルを獲得、77歳まで現役棋士として活躍した。
番組では、現役最後の対局に至るまでの加藤九段の半年間の戦いの日々を追うとともに、加藤九段をよく知る羽生善治九段、デビュー戦を戦った藤井聡太竜王・名人や“ひふみん”を愛する各界の人々の証言から、数々の「ひふみん伝説」の真相に迫り、希代の名棋士の「諦めない生き様」をノーナレーションで描く。
ETV特集『加藤一二三という男、ありけり。』は、NHK Eテレにて1月31日23時放送。NHK ONEで同時・見逃し配信予定。
【写真】“ひふみん伝説”の真相に迫る ETV特集『加藤一二三という男、ありけり。』より
“ひふみん”の愛称で親しまれ、レジェンドとも呼ばれた名棋士・加藤一二三九段。当時最年少の14歳でプロデビューし、“神武以来（じんむこのかた）の天才”と評され数々のタイトルを獲得、77歳まで現役棋士として活躍した。
ETV特集『加藤一二三という男、ありけり。』は、NHK Eテレにて1月31日23時放送。NHK ONEで同時・見逃し配信予定。