◆米女子プロゴルフツアー ヒルトングランドバケーションズ・チャンピオンズ 第２日（３０日、フロリダ州レークノナ・クラブ＝６６２４ヤード、パー７２）

今季開幕戦の第２ラウンドが行われ、単独首位で出た畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は３バーディー、２ボギーの７１で回り、通算７アンダーで首位と１打差の３位に後退した。

前半は５番で２・５メートルに寄せてバーディーを奪った。９番は短いパットを外し、１２番はアプローチを寄せ切れずにボギー。１６番は約７メートルの難しいフックラインを決め切り、１８番は２メートル強に寄せる好ショットを見せてバーディーで締めた。

畑岡は大会を中継するＵ―ＮＥＸＴのインタビューに応じ、週末に向けて「ちょっと寒くなるけど、しっかり残り２日間もスコアを伸ばせるように頑張ります」と語った。

◆畑岡に聞く

―第２ラウンドを振り返って。

「昨日よりショットが少し良くなったかなとは思ってたけど、パッティングが決めきれなかったのでスコアを思うように伸ばせなかった。でも、最後（１８番）に決めてアンダーにできたのはすごく大きかった」

―５番でバーディーが先行し、６番でパーセーブした。

「５番も少し難しいライからだったけど、うまく距離感を合わせられて、バーディー先行できたのはすごい良かった」

―後半は風が強まった。

「いいショットをしても風が逆になってしまって、１６番もオーバーしてしまった。ショットが徐々に良くなってきているので、明日以降も寒くなるのでちゃんと飛距離とかを合わせていければいいなと思う」

―１６番は下りの難しいパットを決めた。

「入れないと止まらないというくらいすごく速かったけど、難しいパットを決められて良かった」

―明日から風と寒さが強まりそうだが。

「１番手以上は変わってくる。ティーショットの距離が出ないので、セカンドも距離が残ると思う。うまくアジャストして、うまくパー５でチャンスを作っていければと思う」

―明日に向けて。

「週末ちょっと寒くなるけど、しっかり残り２日間もスコアを伸ばせるように頑張ります」