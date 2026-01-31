シルバニアファミリーの顔を再現した「フルーツサンド」の作り方 シルバニア公式が伝授「可愛すぎて食べられない…！」
シルバニアファミリーの人形の顔を再現したフルーツサンドがXに投稿され、表示回数38万件超え、1万1000「いいね！」が付く反響を呼んでいる（30日午後5時時点）。
【写真】「可愛すぎて食べられない…！」公式が伝授する、シルバニアファミリー「フルーツサンド」の作り方
シルバニアファミリーの公式X（@SylvanianJP）が、フルーツサンドの断面にイチゴ、バナナ、シャインマスカットなどのフルーツで動物たちの顔を表現した写真を投稿。「シルバニアファミリーの『フルーツサンド』を作ってみませんか？とってもおいしそうなクリームたっぷりのフルーツサンド」と提案した。
また、このフルーツサンドが、お菓子作家の上岡麻美さん（@asami_kamioka）の作品だと明かし、シルバニアファミリーの公式インスタグラムを紹介。インスタグラムの投稿でレシピを公開した。作り方は以下の通り。
【材料 1個分】
食パン6枚切り2枚、ホイップクリーム1本、バナナ適量、イチゴ適量、ブドウ適量、チョコペン（ピンク、茶色を各1本ずつ）
【作り方】
＜ショコラウサギ＞
1：バナナの輪切り、端の方を半分にしてカットする
2：耳の長さに合わせてカットする
3：食パンの耳をカットする。ホイップクリームを食パンの端を残して絞る
4：バナナの輪切りを置いて、頭の部分にクリームを絞る
5：耳の部分を置いてクリームを絞る
6：ぶどうやイチゴなどのフルーツを置く。クリームを絞る
7：サンドしてラップで包む。カットするところに目印する。冷蔵庫で1時間冷やす
8：目印に従ってカットする
9：チョコペンで顔や耳を描く
＜ペルシャネコ＞
1：イチゴを丸型でカットする
2：耳の部分用に小さめに丸型でカットする
3：フルーツを置いてクリームを絞り、サンドする
4：目印に従ってカットする
5：チョコペンで顔や耳を描く
＜ビスケットクマ＞
1：イチゴを丸型でカットする。耳用にぶどうを半分にカットする
2：フルーツを置いてクリームを絞り、サンドする
3：目印に従ってカットする
4：ぶどうのスライスを少しカットして口の部分にのせて、チョコペンで顔を描く
この投稿にユーザーからは「うわーーかわいすぎるくらい可愛い」「可愛すぎて食べるの勿体ないやつ」「可愛すぎて食べられない…！」「やばあ」などの驚きの声が集まっていた。
