旧日本軍の影響も？ エリート集団・韓国海兵隊とは

韓国国防省は2025年12月31日、韓国海兵隊第1・第2両師団の平時の作戦統制権を、陸軍から海兵隊に戻す方針を発表しました。

アメリカに陸海空軍のほか水陸両用作戦を主軸とする海兵隊があるように、韓国にも海兵隊があります。朝鮮戦争が開戦する前年の1949（昭和24）年、韓国海軍の隷下部隊として誕生しました。陸海空軍と同様、1948（昭和23）年の韓国建国直前まで軍政を施行していたアメリカの支援によって誕生しており、使用する武器もアメリカからの供与品で固められていました。

ただ草創期の自衛隊と同様、アメリカ軍が供与できる武器は韓国人には大きすぎて使いにくかったことから、旧日本陸軍から引き渡された九九式軽機関銃など日本製兵器も使用されていたと伝えられています。

旧日本陸軍は旧日本海軍と異なり、朝鮮半島出身者を広く受け入れていました。このため、当時の韓国には陸軍士官学校出身者や、旧日本陸軍人として実戦を経験した人たちも少なからず存在していたのです。韓国海兵隊は創設にあたって、こうした人たちを優先的に採用しました。

このため、旧日本陸軍の影響を大きく受けているとも言われています。韓国海兵隊には以前、「特攻隊」という名称の特殊部隊が置かれていました。日本人には複雑な印象を受けてしまいそうな名称の部隊ですが、これも旧日本軍の影響を受けていたからなのかもしれません。

韓国は徴兵制を施行しており、成人男性には一定期間の兵役が課せられています。徴兵検査をパスした成人男性の多くは陸軍に配属されるのですが、海兵隊は通常の徴兵検査に加えて、厳しい体力試験をパスした者だけが入隊できる、事実上“志願制”の軍隊と言えます。

2023年9月に兵役を終えて海兵隊を除隊した、男性アイドルグループ「Block B」のP.O（ピオ）氏は、4回体力試験に挑戦して海兵隊への入隊を成し遂げています。P.O氏の志願動機は、彼の母親の願いをかなえたかったからなのだそうですが、同じく韓国のアイドルグループ「INFINITE」のエル氏や、スター俳優のヒョンビン氏のような、既に芸能界で確固たる地位を築いていた方々が海兵隊を志願しています。それは、厳しい体力試験と訓練に耐えてきたことが、韓国社会で一種のステータスシンボルと見なされているからだと言われています。

“沿岸警備だけではもったいない” 大統領の一声で変革へ

韓国海兵隊の最大の任務は陸上自衛隊の水陸機動団と同様、逆上陸作戦を行って敵に奪われた土地を奪還することです。ただ、韓国にとって最大の仮想敵国である北朝鮮（朝鮮人民民主主義共和国）と海を介して国境を隣接する沿岸部の防備も担当する砲兵部隊も擁しており、陸軍と同じK9自走砲も運用しています。



韓国陸軍が運用しているK2戦車。海兵隊にも導入される予定（画像：韓国国防省）。



フィンランド海軍には敵に奪われた土地を逆上陸作戦で奪還する歩兵部隊と、沿岸部への侵略を砲やミサイルで阻止する砲兵部隊から構成される「ウーシマー旅団」が置かれていますが、同旅団の持つ性質が、韓国海兵隊の性質に最も近いのかもしれません。

沿岸防備という、他国では陸軍が担当することが多い任務も担っていることから、韓国海兵隊の第1・第2の両師団は海軍の隷下に置かれているにもかかわらず、1973（昭和48）年に平時の作戦統制権が陸軍に移管されていました。

約半世紀ぶりに平時の作戦統制権が海兵隊に戻されたのは、イ・ジェミョン（李在明）大統領が2025年12月18日に「海兵隊戦力を沿岸警備だけに使うのはもったいない」と述べ、任務の見直しを指示したことに端を発しています。

有事の際の作戦統制権は当面陸軍に残されるようですが、海兵第1師団の作戦統制権は2026年中、第2海兵師団の作戦統制権は2028年中にそれぞれ海兵隊に移管される予定で、同時にK2戦車などの導入により、戦力も強化されるようです。

目指すは米海兵隊？ “第4軍”化でどうなる？

2025年5月に韓国の釜山で開催された海洋防衛装備展示会「MADEX2025」の韓国海兵隊のブースには、逆上陸作戦の主力を担うKAAV7水陸両用装甲車、沿岸防備の主力を担うK9自走砲と共に、韓国の総合防衛企業LIGNex1が開発した自爆突入型USV（無人水上艇）の試作品が大々的に展示されていました。

このような展示となった理由を韓国海兵隊の方に聞いてみたところ、次のような答えが返ってきました。

「韓国海兵隊はアメリカ海兵隊をモデルの一つとしていますが、そのアメリカ海兵隊は『フォースデザイン2030』計画に基づいて、逆上陸作戦を主任務とする軍隊から、無人装備やミサイルなどを迅速に展開させて、侵略を阻止する軍隊へ生まれ変わろうとしています。韓国とアメリカでは置かれている環境は異なるので、アメリカ海兵隊のように戦車部隊を全廃するような改革は行えませんが、迅速に侵略を阻止するための戦力を展開するという方向性については、アメリカ海兵隊を見習うべきだと思います」

韓国海兵隊の変革はまだ始まったばかりですが、その第1歩である平時作戦統制権の移管は、海兵隊の独立性を高めることで陸海空軍と並ぶ事実上の第四軍と位置づけ、本来求められていた国家戦略機動部隊という性質を、より強化するためなのではないかと考えられます。