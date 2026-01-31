鎌倉長谷寺と由比ヶ浜を目指した三つの鉄道があった　鉄道起業の激戦区、帝都東京から夢のレールを描いた先人たち

昭和ひと桁の時代、夢とロマンと鉄道を追い求めたオトコたちがいた。そのなかでも帝都東京は、鉄道起業の激戦区だった。注目のエリアには、競合するようにいくつもの私鉄が名乗りを上げた。いざ鎌倉へ。東京と江ノ島や鎌倉を結ぶ鉄道計画を願い出た鉄道は9社にものぼった。東京横浜電鉄、江ノ島電気鉄道、江ノ島急行電鉄、目黒玉川電気鉄道、東神電気鉄道、東京鎌倉高速電鉄、日本飛行鉄道、東京鎌倉急行電鉄、鎌倉急行電気鉄道。青写真を描きながら、世界恐慌とその余波を受けて資金難となり、夢と消えた目黒駅（東京都品川区）と渋谷駅（東京都渋谷区）を起点とする鉄道の軌跡をたどることにしたい。

※トップ画像は、目黒駅（東京都品川区）から鎌倉長谷寺（神奈川県鎌倉市）を目指した目黒玉川電気鉄道が作成した計画路線を描いた地形図。同社は残念ながら鉄道敷設免許の申請段階で却下され、実現にはいたらなかった＝資料／国立公文書館蔵

免許出願を却下された急行「長谷鎌倉」ゆき

現在の田園都市線の地下鉄区間（旧・新玉川線）の前身となる玉川電気鉄道＝通称「たまでん」の兄弟会社だった目黒玉川電気鉄道。玉電が軌道線と呼ばれる路面電車だったのに対し、目黒玉川電気鉄道は“鉄道線”として設立された会社だった。

会社を設立したのは1927（昭和2）年12月のことであるが、その前年となる1926（大正15）年8月には東京府荏原郡大崎町（現・目黒駅のあたり）〜同郡玉川村（現・世田谷区野毛のあたり）間の鉄道免許を出願していた。同（大正15）年11月には、その延長線として東京府荏原郡玉川村〜神奈川県鎌倉郡鎌倉町（現・神奈川県鎌倉市長谷）までの33マイル32チェーン（約54km）の鉄道敷設免許を出願した。

1927（昭和２）年4月になり、目黒駅〜多摩川駅（世田谷区野毛の地、東横線・東急多摩川線の多摩川駅とは異なる）までの免許状が下付された。ところが、同年12月に多摩川駅〜鎌倉長谷駅までのを免許出願は却下されてしまう。その理由は、「現在の交通状態において必要を認めない」というものだった。目黒玉川電気鉄道は、この計画をあっさりとあきらめてしまった。なぜならば、目黒駅と多摩川駅の用地買収が難航を極め、建設が思うように進んでいなかったこともあり、鎌倉まで手を回す余裕がなかったのだろう。

急行線として計画されていた多摩川駅〜長谷鎌倉駅間が、もし完成していたのならば、多摩川駅、中原駅（川崎市中原区新城付近）、新田駅（横浜市港北区新吉田町付近）、新小机駅（横浜市港北区小机、現・横浜線小机駅付近）、上星川駅（横浜市保土ヶ谷区西谷、現・相鉄線の上星川駅とは異なる）、北戸塚駅（横浜市戸塚区品濃町付近、現・JR東戸塚駅至近）、藤沢町駅（神奈川県藤沢市南藤沢、現・JR等の藤沢駅至近）、長谷鎌倉駅（鎌倉長谷寺付近）という路線になっていたはずだった。

当時を思えば、省線と呼ばれた現JRの東京駅〜大船駅間が複々線となり、湘南電気鉄道（現・京浜急行電鉄）も開業したころの出来事だった。目黒玉川電気鉄道は、1935（昭和10）年8月に起業廃止を申請し、会社は解散した。兄弟会社であった玉川電気鉄道も、1938（昭和13）年4月に東京横浜電鉄（→のちの東京急行電鉄、現・東急電鉄）と合併し、企業の名は消え去った。

以前、山手線の渋谷駅には「玉川口」という改札口が、東急百貨店東横店の2階と接するように存在した。これは、”玉電”の渋谷駅（1969／昭和44年5月10日廃止）が目の前に面していた改札口だったことや、駅のあるビルが「玉電ビル」という名前だったことに由来していた。いまではその改札口もなくなり、玉川の名を聞くこともなくなってしまった。

玉川電気鉄道の用紙に手書きで「目黒」と書き加えた目黒玉川電気鉄道の文書。兄弟会社ともいわれた由縁である＝資料／国立公文書館蔵

目黒玉川電気鉄道が計画した目黒駅〜長谷鎌倉駅までの路線が描かれた地形図＝資料／国立公文書館蔵

目黒玉川電気鉄道の路線として計画された「長谷鎌倉駅」の予定地周辺を示した計画図＝資料／国立公文書館蔵

目黒玉川電気鉄道が計画した多摩川駅と中原駅が記された地形図。古地図と現在図を照合するのは難解だ＝資料／国立公文書館蔵

多摩川駅〜長谷鎌倉駅の免許出願を却下した際に鉄道省が作成した文書＝資料／国立公文書館蔵

目黒玉川電気鉄道の計画路線が示された概略図。当初の目黒〜多摩川間の土地買収が思うように進まず、路線計画を目黒〜清水〜駒沢〜玉川に変更したときのもの（1929／昭和4年）＝資料／国立公文書館蔵

目黒駅〜多摩川駅間を建設しようとしていた目黒玉川電気鉄道は、用地買収の難航と資金難により起業廃止と会社解散の道を選んだ＝資料／国立公文書館蔵

地下鉄の父も発起人のひとりだった 〜鎌倉急行電気鉄道〜

目黒玉川電気鉄道の多摩川駅〜長谷鎌倉駅間の出願が却下された翌月（1928／昭和3年1月）のこと、また新たに鎌倉を目指す鉄道が現れた。鎌倉急行電気鉄道と名乗った会社は、目黒玉川電気鉄道とほぼ同じルートで渋谷駅から鎌倉長谷寺のある街（鎌倉町坂ノ下）を目指す鉄道敷設免許の出願を行った。まるで目黒玉川電気鉄道の動きを、察知していたかのようなタイミングだった。

何かの力が動いたのか、翌年となる1929（昭和4）年6月に鎌倉急行電気鉄道に免許が下付された。話が少々脱線してしまうが、同社の創立発起人には東京地下鉄道（現在の東京メトロ銀座線の一部）を創立した早川徳次（はやかわ・のりつぐ）氏も加わっていた。この鎌倉急行電気鉄道が、1929（昭和4）年12月に渋谷駅〜万世橋駅間に地下鉄の免許申請を行っていたことも、なんとなく合点がいく。

この地下鉄計画は、1934（昭和9）年2月に免許出願を却下されてしまう。計画していた路線は、渋谷駅から現在の銀座線と同じルートをたどり、新橋駅から数寄屋橋、東京駅、神田鎌倉河岸駅、万世橋駅とを結ぶ予定だった。くしくも東京市高速度鉄道という市営地下鉄の計画線（免許線）の一部と競合していたことが、却下の理由であった。しかし、東京市高速鉄道（東京市）は、この年の9月に財政難を理由に地下鉄敷設免許を民間企業へ譲渡してしまった。その一部の路線は、のちに早川徳次氏と敵対関係となる東京高速鉄道の手に渡ってしまう。

すでに早川徳次氏は、1934（昭和9）年6月に東京高速鉄道（現・東京メトロ銀座線）の浅草駅〜新橋駅を開業させていた。鎌倉急行電気鉄道が計画していた地下鉄と、乗り入れさせたかったようにも思えるが、そもそもレールの幅や電気の集電方式が異なっていたので、その腹積もりはなかったのだろう。

その後、強盗慶太の異名を持つ五島慶太氏（のちの東急グループ総帥）率いる東京高速鉄道（現・東京メトロ銀座線渋谷駅〜新橋駅間）と、早川徳次氏率いる東京地下鉄道が、互いの路線を奪い合う壮絶な“経営権争奪戦”を繰り広げたことは、その界隈では有名な話だ。

東京・鎌倉間の鉄道敷設免許を出願した会社を取りまとめたリスト（鎌倉急行電気鉄道作成）＝資料／国立公文書館蔵

日本の地下鉄の父と呼ばれた早川徳次氏が署名した創立発起人の委任状＝資料／国立公文書館蔵

鎌倉急行電気鉄道が計画した地下鉄の路線図（渋谷〜赤坂見附間）※部分抜粋＝資料／国立公文書館蔵

鎌倉急行電気鉄道が計画した地下鉄の路線図（虎ノ門〜数寄屋橋間）※部分抜粋＝資料／国立公文書館蔵

鎌倉急行電気鉄道が計画した地下鉄の路線図（新橋〜万世橋間）※部分抜粋＝資料／国立公文書館蔵

似て非なる二つの鉄道 〜東京鎌倉急行電鉄と鎌倉急行電気鉄道〜

魅力ある路線、儲かる見込みのある路線には、誰もが狙いを定め路線の獲得へ躍起になった。鎌倉急行電気鉄道の計画にも、追従する会社が現れた。その名は、東京鎌倉急行電鉄。この会社の設立発起人には、京成電気軌道（のちの京成電鉄）の社長だった本多貞次郎氏も名を連ねた。

東京鎌倉急行電鉄は、1929（昭和4）年3月に渋谷駅〜由比ヶ浜駅（神奈川県鎌倉市）間の鉄道敷設免許の出願を行うのだが、その数か月後にあっけなく鉄道省に却下されてしまう。理由は、「鎌倉急行電気鉄道と目的を同じくするものにして、目下の交通状態においてはさらに敷設の要を認めない」という至極まっとうな回答だった。

いっぽうの鎌倉急行電気鉄道が鉄道敷設免許を得た区間は、渋谷駅を起点に現在の田園都市線（地下鉄区間）と東横線の間を抜けて野毛玉川駅（現・世田谷区野毛のあたり）を経由し、そこから目黒玉川電気鉄道の計画線をなぞるように鎌倉長谷寺のある街を目指す、全長30マイル（約46km）の路線だった。

時を同じくして、野毛玉川駅から新宿駅へと至る支線の免許申請も出願したが、こちらは1934（昭和9）年にあえなく却下された。確かにいまあったら便利だが、その却下理由は「小田原急行鉄道（現・小田急電鉄）」に平行接近するをもってこれを除外する」というものだった。

同鉄道も用地買収と資金難に苦しんだ。鉄道敷設免許というものは、建設期限が定められ、その期限までに完成をみなければならなかった。しかし、免許期限を延長することで、先延ばしにして時間稼ぎをすることもできた。ところが、度重なる延期に嫌気がさした鉄道省側は、1935（昭和10）年7月に免許の延長を認めず、これを却下した。結果、鎌倉急行電気鉄道の鉄道敷設免許は失効し、計画は頓挫した。

またしても、世界恐慌とその余波を受けた資金難という壁に阻まれ、鉄道計画の野望は消え去ったのであった。先人たちのくやしさは、どれほどのものであっただろうか。「今もしここに鉄道が開通していたら」という思いは、彼ら鉄道起業家たちの強い意志の表れとして、未来永劫語り継がれていくことだろう。

東京鎌倉急行電鉄の鉄道敷設免許申請を却下した際に書かれた鉄道省の文書＝資料／国立公文書館蔵

東京鎌倉急行電鉄が描いた渋谷駅〜由比ヶ浜駅間を結ぶ計画だった路線の線路予測縦断面図。渋谷駅は「地下駅」として描かれている＝資料／国立公文書館蔵

渋谷駅から江ノ島・由比ヶ浜を目指していた鎌倉急行電気鉄道の路線計画が記された鉄道省の文書（薄い線で描かれているのが計画線）＝資料／国立公文書館蔵

鎌倉急行電気鉄道が1935（昭和10）年9月に「工事施工認可申請期限の延期」を申し出たものの、鉄道省に却下された際の文書＝資料／国立公文書館蔵

文・写真／工藤直通

くどう・なおみち。日本地方新聞協会特派写真記者。1970年、東京都生まれ。高校在学中から出版業に携わり、以降、乗り物に関連した取材を重ねる。交通史、鉄道技術、歴史的建造物に造詣が深い。元・日本鉄道電気技術協会技術主幹、芝浦工業大学公開講座外部講師、日本写真家協会正会員、NPS会員、鉄道友の会会員。

