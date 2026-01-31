「隣にいる可愛い子は誰？」私服姿の山本由伸と一緒にいた人物に“熱い視線”　専門メディアが紹介

山本由伸の私服姿を専門メディアが紹介した(C)Getty Images

ドジャースの山本由伸のファッションを、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』がXで紹介し、注目を集めた。

Xでは「Chrome Hearts（クロムハーツ）、Supreme（シュプリーム）、そしてTravis Scott Jordan’s（トラビス・スコットのジョーダン）を完璧に着こなすヨシノブ・ヤマモト」と紹介し、「ドジャースのワールドシリーズMVPは、私服のセンスも超一流だ」と綴られた。

【写真】「超カッコいい」山本由伸と山崎颯一郎の私服姿をチェック

写真の山本は背筋をピンと伸ばした姿勢で笑顔を見せ、オリックス時代のチームメイトである山崎颯一郎とともに映っている。

この投稿には「ビシッと直立不動で立ってるね」「supreme着るの！似合ってる！」「いつ見ても非の打ち所がない」「超カッコいい」と多くの反響が寄せられると、「彼の隣にいる可愛い子は誰？」と、山本の隣にいた山崎に対しても“熱い視線”が注がれた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]