「これがvtuberの現実じゃ」Vtuber、中の人の姿を公開「何で金タイツなんだよ」「体型がうちのおかん」
VTuberの神薔薇あむさんは1月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。「実際の私」の写真を公開し、反響が寄せられました。
【写真】神薔薇あむの「実際の私」の姿
コメントでは「これがvtuberの現実じゃ」「何で金タイツなんだよ」「竹本ピアノきた」「輝いてますね！」「夢も希望もないのかもしれないという教訓をくれる逸材」「着てもなお隠せないデブ」「体型がうちのおかん」「タックル強そう」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「竹本ピアノきた」神薔薇さんは「Vtuberの私」のイラスト画像と、「実際の私」の写真を投稿。1枚目のVtuberの神薔薇さんは白いドレスがよく似合う美少女ですが、2枚目の実際の神薔薇さんは金色の全身タイツを着用してポーズを取っています。インパクトの強いビジュアルで、イラストの姿とギャップがありますね。
過去にも“中の人”の写真を投稿これまでにもたびたび“中の人”の写真を公開していた神薔薇さん。22日には「あけましておめでとうございます！！！！ インフルエンザで寝込んでました！！！！！ 3kg痩せました！！！！！！ お腹は痩せてません！！！！！！！」とつづり、お腹を出した姿を披露していました。ファンからは「快復したようで何よりでございます」「腹と腰回りは最後ですからね」「ヨッ！関取！」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
