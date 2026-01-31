年末調整の還付金、戻りは3万円ほどでしたが同僚は9万円と言っていました。この違いはなんですか？ 還付金の平均額も知りたい。

年末調整とは、払いすぎた税金の清算

年末調整は、会社員やパート・アルバイトの方が1年間に支払った所得税を見直し、正しい金額との差額を調整する手続きです。

毎月の給料から引かれている所得税は、年間の収入や家族構成などをざっくり見積もった仮の金額です。そのため、年末にその年の正確な情報をもとに再計算し、払いすぎていれば「還付」、足りなければ「追徴」となります。

つまり、還付金とは「1年間で払いすぎた税金が戻ってくるお金」ということです。



還付額の差はどこから？ 3万円と9万円の差が生まれる理由

自分は3万円なのに、同僚は9万円。いったい、どのような違いがあるのでしょうか。その背景には、以下のようないくつかの要因があります。

1. 控除の数と金額が違う

年末調整では、さまざまな「控除」を申告することで税金が安くなります。

例えば、生命保険や地震保険の支払い、iDeCoなどの掛金、住宅ローン控除、配偶者や子どもの扶養などが挙げられます。これらの控除が多いほど課税対象が減るため、払いすぎていた税金も多くなり、還付金が増えるのです。

ただし、控除をほとんど申告していなかったり、証明書の提出を忘れていたりすると、還付は少なくなってしまいます。

2. 家族構成の違い

扶養している家族の有無も、大きく影響します。配偶者や子ども、親などが扶養に入っていれば、その分の控除が加わるため、税金が少なく計算され、還付金も増えやすくなります。

特に子どもがいる家庭では、扶養控除や配偶者控除により数万円の差が出ることもあります。

3. 年収やボーナスの金額差

年収が高い人は、毎月多めに所得税が天引きされていることが多く、控除を加味すると結果的に還付金が多くなるケースもあります。

また、ボーナスや給与の増減など、年収に変動があった場合にも調整額に差が出ることがあります。



年末調整で戻ってくるお金、平均はいくらくらい？

還付金の金額は人によって差がありますが、平均額の目安を知っておくと、自分の還付額が多いのか少ないのかが判断しやすくなります。

国税庁の「第149回 国税庁統計年報 令和5年度版」によると、令和5年分の源泉所得税および復興特別所得税の還付金の合計額は約3兆5000億円でした。

この金額を、同年に年末調整を受けた給与所得者（1年を通じて勤務した人と、1年未満の勤務者を合わせた約5260万人）で割ると、1人あたりの平均還付額は約6万6500円となります。

もちろんこれは単純な平均であり、実際の還付額は控除や家族構成、年収などによって大きく異なりますが、ひとつの参考値として知っておくとよいでしょう。



還付金をしっかり受け取るために意識したいこと

年末調整でしっかりと還付を受け取るには、控除の申告漏れがないように注意しましょう。例えば、以下の基本的なことをしっかり行うことが重要です。



・生命保険や地震保険の控除証明書は必ず提出する

・iDeCoなどの掛金がある人は、必要な証明書を会社に提出する

・配偶者や扶養親族の情報を正確に申告する

特に、証明書の提出を忘れることは非常に多いため、10～11月ごろに届く書類は必ず保管しておきましょう。



還付金の差は控除と状況の違いがカギ

年末調整の還付金が人によって大きく違うのは、「控除の種類や金額」「扶養の有無」「収入の差」などが影響しているからです。3万円の人と9万円の人とでは、使っている制度や家族構成などが異なるため、還付金額に差があるのは当然のことといえます。

より多くの金額が戻ってくるには、正しく申告することが必要です。特に「自分は少ないかも？」と感じた人は、次回から控除をきちんと申告できるよう、証明書や制度の内容を早めに確認しましょう。



出典

国税庁 第149回 国税庁統計年報 令和5年度版

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー