彼氏と初めて旅行に行くときの心構え９パターン
初めて旅行に行くときの準備にはいろいろと迷うもの。ずっと畏まっているのもおかしいし、かといって崩しすぎても引かれてしまいそう・・・。一体どんなところに気をつけていたらいいのか、どんなところをどう見られているのか。男女両方へのリサーチをもとに、今回は「彼氏と初めて旅行に行くときの心構え９パターン」をご紹介します。
【１】眉毛だけはお風呂上がりも描く
ホテルであっても温泉であっても、お風呂上がりにお化粧をするかどうかは迷いどころ。もしお化粧はしないと決めていても、眉毛だけは描きましょう。そうでないと、彼氏の目線が眉毛にばかりいってしまって困ります。
【２】「楽しいね。」と旅の途中でも笑顔で伝える
あなたがこの記事を読んで確認してしまうように、初めての旅は一緒に過ごす彼にとっても不安でいっぱい。ここまでになにか嫌われてしまうような失敗をしていないか、彼女は楽しんでくれているだろうかと、常にドキドキしています。そんなときに「楽しいね。」と、笑顔で楽しんでいることを伝えられると、彼は心底安心します。
【３】彼氏の運転を褒めてあげる
はじめて彼女を長距離ドライブの助手席に乗せるとき、彼は自分の運転をどう思われているのかを気にしています。たとえ運転がさほど上手ではなくとも、?駐車がうまくいった??道に迷わなかった?などのタイミングを見つけて褒める機会を狙いましょう。
【４】旅行中は、彼氏の旅行プランに文句を言わない
せっかく練ったプランに駄目だしをされてしまうと、場のムードがいっきに盛り下がります。もし自分好みの旅ではなかったとしても、そのときには言わずに、後日「こんな旅も好きだなぁ。」という表現方法であなたの好みを伝えましょう。
【５】普段とは違った服装でギャップを演出
旅は普段着ないようなスタイルを見せる絶好のチャンスです！例えば、いつもとは違うカジュアルな服を用意してみましょう。テニスやゴルフなどの予定があれば、専用のスタイルを楽しむこともできます。この日のために新しい服を準備すれば、二人の旅行をいかに楽しみにしていたのかを表現することもできます。反対に、山に登るのにいつもの高いヒール靴、なんていうのは避けたいところ。
【６】朝の準備で彼氏を待たせすぎない
納得がいくまで身支度をして、綺麗な自分で旅をしたいのが女心。しかしあまり待たせてしまうと相手のイライラが募り、朝から楽しい雰囲気が壊れてしまいます。旅先での身支度を考えたスタイル選びも旅の醍醐味。手早く準備できる服装をあらかじめ考えておきましょう。
【７】リキッドファンデーションを使うなら、新しいパフを持っていく
男性目線では、リキッドファンデーションのパフはなんであんなに汚いのかと思われています。汚いわけではないことを女性なら誰もが知っていますが、男性には分からないわけです。それなら、バッグやポーチにしまっておくか、新しいパフを持っていくのが良策です。
【８】使ったタオルをきちんとかけておく
初めての旅行というのは、二人で暮らす生活を連想させる機会でもあります。ここで、濡れたタオルをベッドにおきっぱなしにしてしまうようでは、ポイントダウン。翌朝には乾くように配慮して、タオルをかけておけば、家庭的なところをアピールできるでしょう。
【９】気分を盛り下げるので、寝る前にジャージに着替えない
普段、部屋で会っている仲であればなおさら、ジャージに着替えることはやめましょう。いっきに旅の気分を盛り下げてしまいます。浴衣などがあれば、非日常を楽しむためにも是非とも２人で着てみましょう。
他には、彼氏と初めて旅行に行くときの心構えはなにがあるでしょうか？皆さんのご意見をお待ちしています。（高野美穂）
【１】眉毛だけはお風呂上がりも描く
ホテルであっても温泉であっても、お風呂上がりにお化粧をするかどうかは迷いどころ。もしお化粧はしないと決めていても、眉毛だけは描きましょう。そうでないと、彼氏の目線が眉毛にばかりいってしまって困ります。
あなたがこの記事を読んで確認してしまうように、初めての旅は一緒に過ごす彼にとっても不安でいっぱい。ここまでになにか嫌われてしまうような失敗をしていないか、彼女は楽しんでくれているだろうかと、常にドキドキしています。そんなときに「楽しいね。」と、笑顔で楽しんでいることを伝えられると、彼は心底安心します。
【３】彼氏の運転を褒めてあげる
はじめて彼女を長距離ドライブの助手席に乗せるとき、彼は自分の運転をどう思われているのかを気にしています。たとえ運転がさほど上手ではなくとも、?駐車がうまくいった??道に迷わなかった?などのタイミングを見つけて褒める機会を狙いましょう。
【４】旅行中は、彼氏の旅行プランに文句を言わない
せっかく練ったプランに駄目だしをされてしまうと、場のムードがいっきに盛り下がります。もし自分好みの旅ではなかったとしても、そのときには言わずに、後日「こんな旅も好きだなぁ。」という表現方法であなたの好みを伝えましょう。
【５】普段とは違った服装でギャップを演出
旅は普段着ないようなスタイルを見せる絶好のチャンスです！例えば、いつもとは違うカジュアルな服を用意してみましょう。テニスやゴルフなどの予定があれば、専用のスタイルを楽しむこともできます。この日のために新しい服を準備すれば、二人の旅行をいかに楽しみにしていたのかを表現することもできます。反対に、山に登るのにいつもの高いヒール靴、なんていうのは避けたいところ。
【６】朝の準備で彼氏を待たせすぎない
納得がいくまで身支度をして、綺麗な自分で旅をしたいのが女心。しかしあまり待たせてしまうと相手のイライラが募り、朝から楽しい雰囲気が壊れてしまいます。旅先での身支度を考えたスタイル選びも旅の醍醐味。手早く準備できる服装をあらかじめ考えておきましょう。
【７】リキッドファンデーションを使うなら、新しいパフを持っていく
男性目線では、リキッドファンデーションのパフはなんであんなに汚いのかと思われています。汚いわけではないことを女性なら誰もが知っていますが、男性には分からないわけです。それなら、バッグやポーチにしまっておくか、新しいパフを持っていくのが良策です。
【８】使ったタオルをきちんとかけておく
初めての旅行というのは、二人で暮らす生活を連想させる機会でもあります。ここで、濡れたタオルをベッドにおきっぱなしにしてしまうようでは、ポイントダウン。翌朝には乾くように配慮して、タオルをかけておけば、家庭的なところをアピールできるでしょう。
【９】気分を盛り下げるので、寝る前にジャージに着替えない
普段、部屋で会っている仲であればなおさら、ジャージに着替えることはやめましょう。いっきに旅の気分を盛り下げてしまいます。浴衣などがあれば、非日常を楽しむためにも是非とも２人で着てみましょう。
他には、彼氏と初めて旅行に行くときの心構えはなにがあるでしょうか？皆さんのご意見をお待ちしています。（高野美穂）