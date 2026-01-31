「あなたが帰れば、子どもたちに在留資格を出すかもしれない」…入管が母親に迫った”選択”

――「この国に生まれたことが、罪ですか？」

日本で生まれ、日本語しか知らずに育ちながら、在留資格を持たず生きる子どもたちがいる。国民健康保険にも入れず、進学や就労の道も閉ざされ、強制送還の不安と隣り合わせの日々を送る。

子どもたちを物語の主役とした書籍『仮放免の子どもたち』では、データや政策を整理したコラムも収録し、外国人政策の「今」を描き出す。

先の見えない地獄「人生を諦めました」

アヤカには3歳年上の兄、トシキがいる。仮放免のまま高校を卒業することになったトシキは、在留資格がないことの苦しみを直接、全身で経験していた。高校生の時の成績は、テストが返ってくるとどの科目も80〜90点。トシキは比較的勉強がよくできた。将来は自動車メーカーで車の開発をしたいとの希望を持ち、中央大学の理工学部を志望した。

しかし、パンフレットには「入学には在留資格が必要」と書いてあった。大学の事務局に電話で問い合わせても「仮放免？ 在留資格は不可欠です」との説明だった。トシキはあきらめた。

次いで群馬県内の公立の産業技術の専門校に行こうとした。ペーパーテストに合格し、面接に進み、面接官に仮放免であることを言うと急に面接官の態度が変わった。

「じゃあ、君はここに正規で住んでいるわけではないんだ。君の家族もちゃんとした在留資格を持っていないんだね」。見下すような口調。

そして、言った。「入学式までに必ず入管から在留資格をもらってくること。それが条件だ」。これまで入管には在留特別許可を与えるよう家族で何回も申請しているが、いつも拒否されてきた。この学校もあきらめるしかなかった。

結局、どこにも進学できないまま高校を卒業するしかなかった。

次の年度は家でひたすら勉強を続けた。そして、たくさんの大学に問い合わせるが、「在留資格がないと認められない」とどこからも門前払いにされた。2年にわたり模索した進学の道は断たれた。かといって仮放免では就職をすることも法律的に禁じられているのだ。

「この時点で自分の人生をあきらめました」。トシキは言う。

ひたすら、だらだらして過ごすようになった。そのうち、昼夜が逆転した。

深夜を過ぎ午前1時ごろになると散歩に出かける。「夜、歩いていると何も考えなくてもいいから」だ。「ふてくされ、やさぐれた精神状態でした」。タバコを吸いながら夜通し街を歩き回る。帰宅するのは空が白み始める午前5時ごろだ。少し眠り、午前8時になると、一番下の弟を保育園に送っていく。そしてまた眠る。午後2時になると弟を迎えに行く。昼間の空いた時間は眠るか、弟と遊んでいるか。そしてまた午前1時になると、散歩に出かける……。

毎日がその繰り返しだ。

在留資格がある日系ブラジル人やペルー人の若者は、高校を中退しても就職できている。それなのになぜ自分はこれだけ努力しても、何もできないのか。就職もだめ、学校もだめってどういうことなのか。自分は何のために生まれてきたのか。

怒りと、悔しさがこみあげてくる。しかし、だれにもぶつけようのない怒りだった。何かしたくても何もできない。怒りたくてもぶつける先もない。

「地獄でした」。トシキは言う。

「もういっそ死にたいと思いました。でも、こんなことで死んでたまるか、とも思っていました」

ぎりぎりの家族

アヤカとトシキのきょうだいだけではない。家族全体がぎりぎりの状態に置かれてきた。

「あなたが帰れば子どもたちには在留資格を特別に与えるかもしれません」。入管職員はアヤカやトシキのいる前で、母親のソフィアにいつもこう迫ってきた。「一番下の子の世話はお兄さんがすればいいでしょう。どうでしょう」とも言った。

ソフィアは実際に「ペルーに帰る」と言い出したことがあった。アヤカがまだ中学生の時だった。子どもたちに在留資格を与えたいとの思いからだった。

だが、弁護士は本当に子どもたちに在留資格が与えられるか分からないと反対していた。ソフィア以外の家族も猛反対し、大ゲンカになった。

「ママ帰っちゃだめ」

アヤカは泣いて頼んだ。

「家族がばらばらになっちゃうよ」

トシキも泣いた。

養父も泣いて反対した。母親も泣き、気がつくと家族みんなで泣いていた。ソフィアは帰国を思いとどまった。

「子どものいる前で母親に帰れと言って、選択を迫るなんて、入管のやり方はあまりに残酷です」。アヤカは言う。

（※外国人当事者及び家族は注記のない限り仮名。敬称略。当事者らの年齢は取材時点。）

