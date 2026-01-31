ルイ·ヴィトンのハイジュエリー新章♡イディールブロッサムが描く永遠の輝き

ルイ·ヴィトンより、メゾンの象徴であるモノグラム·フラワーを主役にしたハイジュエリー｢イディールブロッサム｣がデビューしました。ローズゴールドとダイヤモンドが織りなす繊細な輝きは、幸運のお守りのように寄り添い、人生の特別な瞬間を優美に彩ります。時代を超えて愛されるタイムレスな美しさと、フェミニニティを引き立てる洗練が共存する、注目のコレクションです。

モノグラム·フラワーの新たな解釈

©Joan Braun

1896年に誕生したモノグラム·フラワーは、ルイ·ヴィトンの歴史とともに進化してきたアイコン。

本コレクションでは、官能的なテーパードシェイプの花びらが重なり合い、ダイヤモンドの輝きとともに立体的な美を表現しています。

©Joan Braun

伝統と専門技術を受け継ぎながらも、現代的で大胆なエスプリを宿した仕上がりが印象的です。

ニューエラ×©SAINT Mxxxxxx注目コラボ♡存在感際立つ最新ヘッドウェア

ローズゴールドが放つ官能的な輝き

©Joan Braun

これまでホワイトゴールドで展開されてきたスレンダーなモノグラム·フラワーは、今回は柔らかなパウダーピンクのローズゴールドで登場。

ブリリアントカットダイヤモンドを3本爪で留めたセンターストーンや、優美な彫刻が施されたセッティングが、ジュエリーの純粋な美しさを際立たせます。

©Joan Braun

身にまとうだけで、気品と華やかさを添えてくれる存在です。

ネックレス・ピアス・リングの全貌

©LOUIS VUITTON

展開されるのは、ネックレス、ピアス、リングの3アイテム。ネックレス｢イディールブロッサム｣はローズゴールドとダイヤモンドを使用し、税込19,250,000円(参考価格)。

©LOUIS VUITTON

ピアス｢イディールブロッサム｣は同素材で税込8,217,000円(参考価格)。

©LOUIS VUITTON

リング｢イディールブロッサム｣は税込10,681,000円(参考価格)です。いずれも唯一無二の存在感を放つ、羨望のジュエリーピースです。

永遠をまとうルイ·ヴィトンの輝き

｢イディールブロッサム｣は、人生の最もプレシャスな瞬間に寄り添うハイジュエリー。ローズゴールドとダイヤモンドが紡ぐ繊細な輝きは、まとう人の個性とフェミニニティを優しく引き立てます。

タイムレスでありながら大胆な美を宿す本コレクションは、未来へ受け継ぎたくなる特別な存在♡ルイ·ヴィトンの新たな物語を感じてみてください。