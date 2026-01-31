秋野暢子、豚肉をトロトロに煮込んだ“本格手料理”を披露「いい感じの色になりました」
俳優の秋野暢子（69）が30日、自身のSNSを更新。手の込んだ手料理の数々を披露した。
【写真】「いい感じの色に」豚肉をトロトロに煮込んだ“本格手料理”を披露した秋野暢子
「今夜は豚バラブロックをトロトロに煮込みました いい感じの色になりました」とつづり、ツヤツヤな照りが輝く煮込み料理をアップ。続けて「かに玉もトロトロに」「ピリッとニラとモヤシ中華風」「定番の豚汁」と栄養満点の手作りメニューを紹介した。
投稿には、「今日も寒かったですね。 インフルエンザB型に気をつけましょう。 手洗い、うがい忘れないで」と健康を気遣う秋野らしいメッセージも添えている。
コメント欄には、「おいしそう」「バランス取れたお食事ですね」「こういうものが食べたいです」などの声が寄せられている。
【写真】「いい感じの色に」豚肉をトロトロに煮込んだ“本格手料理”を披露した秋野暢子
「今夜は豚バラブロックをトロトロに煮込みました いい感じの色になりました」とつづり、ツヤツヤな照りが輝く煮込み料理をアップ。続けて「かに玉もトロトロに」「ピリッとニラとモヤシ中華風」「定番の豚汁」と栄養満点の手作りメニューを紹介した。
投稿には、「今日も寒かったですね。 インフルエンザB型に気をつけましょう。 手洗い、うがい忘れないで」と健康を気遣う秋野らしいメッセージも添えている。
コメント欄には、「おいしそう」「バランス取れたお食事ですね」「こういうものが食べたいです」などの声が寄せられている。