愛犬の毛布にポツンと開いた黒い穴…これは一体？ まさかの真相にSNS驚き&悶絶「顔を描きたくなる」「芸術的なかわいさ」
「どうしてこんなに器用に被れるのだろうか……鼻を出して被るのは、意思を持ってやっているのですかね？」
そんなコメントが添えられた愛犬の写真が、Threads（スレッズ）で注目を集めています。写っているのは、「ボーイ」くん（11歳・男の子）です。
ソファの上でくつろぐボーイくんは、頭からすっぽり毛布をかぶっています。ところが、どこか違和感が……。毛布の一部に黒い穴が開いています。さらによく見ると、何とそれはボーイくんの鼻！ 丸く開いた穴に、鼻先がジャストフィットしているのです。
この投稿に「ボタンかと思いました」「鼻だけ隠れてないよ」とツッコミの声が続出。飼い主のSHOKOさん（@dippin.dotsm66860）さんにお話を伺いました。
偶然か計算か、絶妙すぎる位置
ーー撮影時の状況を教えてください。
「この毛布はボーイ専用の毛布（シングルサイズ）です。よく穴を開けてしまうので、5枚くらいソファーにドサッと置いてあります。ソファーを寝床にしていて、眠くなると毛布を被って寝ています。お尻を出していたり、耳だけを出していたりと、よく体の一部分を出したまま寝ています。この場所は1階で、私は2階で寝ていました。起きて1階に降りてきたら、このように毛布に包まれていたので、そっと2階にスマホを取りに戻り、撮影しました」
ーーこの光景を目にした感想は？
「見事に鼻だけを出していたところがかわいく、芸術的だと思ったのと同時に、意図的に鼻を出して潜ったのか、それとも潜るときにたまたま鼻の部分に穴がはまったのか、不思議に思いました。意図的に出したとしたら、天才なんじゃないかと思います」
ーーこのあと、どうなったか教えてください。
「食いしん坊なので、キッチンでガサガサしていたら、すぐに走ってきました」
ーーふだんは、どんな性格ですか。
「食いしん坊で、冷蔵庫や炊飯器を触るだけで、おやつがある場所だとわかっているようで、食べ物がもらえると思っています（なぜ炊飯器なのかは謎ですが……）。毛布を被って寝ていることもあれば、ソファーと座布団の間に挟まれて寝ていることもよくあります」
この投稿には、多くのユーザーから癒やしと笑いの声が寄せられています。
「かわいいなぁ」
「芸術的なかわいさ」
「ボタンかと思いました」
「顔を描きたくなります」
「このかわいさは反則です」
「気づかなかった〜！ 絶妙な位置！」
「目の位置に目を描きたくなります」
「かわいすぎます。鼻だけ隠れてないよー」
「2026がはじまったばかりですが一番好きです」
「鼻だけ外の空気で呼吸したかったのかな？ かわいい」
（まいどなニュース特約・梨木 香奈）