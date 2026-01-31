「どうしてこんなに器用に被れるのだろうか……鼻を出して被るのは、意思を持ってやっているのですかね？」



【写真】ジャストフィット！ 鼻のための穴のよう！？

そんなコメントが添えられた愛犬の写真が、Threads（スレッズ）で注目を集めています。写っているのは、「ボーイ」くん（11歳・男の子）です。



ソファの上でくつろぐボーイくんは、頭からすっぽり毛布をかぶっています。ところが、どこか違和感が……。毛布の一部に黒い穴が開いています。さらによく見ると、何とそれはボーイくんの鼻！ 丸く開いた穴に、鼻先がジャストフィットしているのです。



この投稿に「ボタンかと思いました」「鼻だけ隠れてないよ」とツッコミの声が続出。飼い主のSHOKOさん（@dippin.dotsm66860）さんにお話を伺いました。



偶然か計算か、絶妙すぎる位置

ーー撮影時の状況を教えてください。



「この毛布はボーイ専用の毛布（シングルサイズ）です。よく穴を開けてしまうので、5枚くらいソファーにドサッと置いてあります。ソファーを寝床にしていて、眠くなると毛布を被って寝ています。お尻を出していたり、耳だけを出していたりと、よく体の一部分を出したまま寝ています。この場所は1階で、私は2階で寝ていました。起きて1階に降りてきたら、このように毛布に包まれていたので、そっと2階にスマホを取りに戻り、撮影しました」



ーーこの光景を目にした感想は？



「見事に鼻だけを出していたところがかわいく、芸術的だと思ったのと同時に、意図的に鼻を出して潜ったのか、それとも潜るときにたまたま鼻の部分に穴がはまったのか、不思議に思いました。意図的に出したとしたら、天才なんじゃないかと思います」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「食いしん坊なので、キッチンでガサガサしていたら、すぐに走ってきました」



ーーふだんは、どんな性格ですか。



「食いしん坊で、冷蔵庫や炊飯器を触るだけで、おやつがある場所だとわかっているようで、食べ物がもらえると思っています（なぜ炊飯器なのかは謎ですが……）。毛布を被って寝ていることもあれば、ソファーと座布団の間に挟まれて寝ていることもよくあります」



この投稿には、多くのユーザーから癒やしと笑いの声が寄せられています。



「かわいいなぁ」

「芸術的なかわいさ」

「ボタンかと思いました」

「顔を描きたくなります」

「このかわいさは反則です」

「気づかなかった〜！ 絶妙な位置！」

「目の位置に目を描きたくなります」

「かわいすぎます。鼻だけ隠れてないよー」

「2026がはじまったばかりですが一番好きです」

「鼻だけ外の空気で呼吸したかったのかな？ かわいい」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）