高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第18週「マツエ、スバラシ。」の第86回が２月２日に放送予定です。

【写真】銭太郎までパーティーに…

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下２月２日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

ついに、松野家の借金が返済完了する。感慨にふけるトキ、司之介（岡部たかしさん）、フミ（池脇千鶴さん）。

銭太郎（前原瑞樹さん）も交えて借金完済パーティーが開かれる。

そこに、ヘブン（トミー・バストウさん）さん日録連載中の梶谷（岩崎う大さん）が訪れ、パーティーの理由を取材しはじめる。

ヘブンのおかげで借金が返済できたと知った梶谷は早速翌朝の新聞に記事を掲載するが…。町の様子にトキは違和感を覚える。