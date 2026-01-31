日産の「“軽”フェアレディZ」が凄い！

タカラトミーグループのトミーテックは、大人のためのミニカーシリーズ「トミカリミテッドヴィンテージ」の新製品として、児童厚生施設「こどもの国（神奈川県横浜市）」とのコラボレーションモデルを発表しています。

ラインナップは「こどもの国×TLV ダットサンベビィ 6号車（白）フィギュア付」と「こどもの国×TLV ダットサンベビィ レストア車（赤）フィギュア付」の2種類で、2026年4月に発売される予定です。

【画像】超カッコイイ！ これが日産の「“軽”フェアレディZ」です！（27枚）

ミニカーファンのみならず、オールドカーファンからも注目を集めるこの「ダットサン ベビィ」とは、一体どのようなクルマなのでしょうか。

ダットサン ベビィは、1965年の「こどもの国」開園に合わせ、日産が開発・寄贈した「子ども専用の自動車」です。

遊園地のゴーカートのような遊具ではなく、交通教育を目的とした「本物の自動車」として設計されたのが最大の特徴です。

当時、同園には「こどもの交通訓練」というプログラムがあり、講習を受けた子どもには「こども自動車の会 会員証」が交付されました。

この免許を持つ子どもだけが、園内に設けられた全長1.6kmの本格的なコースで、このダットサン ベビィを運転することが許されたのです。

車両の開発は、当時「コニー・グッピー」という軽トラックを製造していた愛知機械工業の協力を得てスタート。

グッピーのコンポーネントをベースに、日産が子ども用に再設計し、寄贈された100台の車両はほぼハンドメイドで製作されました。

完成したダットサン ベビィのボディサイズは、全長2960mm×全幅1420mm×全高1245mmと、現代の軽自動車よりもさらにコンパクト。

しかし、そのスタイリングは実に本格的です。

デザインを担当したのは、後に初代「フェアレディZ（S30型）」を手掛けることになる日産のデザイナー、松尾良彦氏と言われています。

愛らしくもスポーティなその佇まいは、まさに「小さなスポーツカー」と呼ぶにふさわしい完成度を誇っていました。

メカニズム面も妥協がありません。パワーユニットには199ccの2サイクル単気筒エンジン（最高出力7.5馬力）を搭載し、後輪を駆動。

子どもでも操作しやすいよう、2ペダル式のトルクコンバーター（オートマチック）が組み合わされました。

安全面にも配慮が行き届いており、最高速度は30km／hに制限されていました。

時速20kmを超えると警報ブザーが鳴り、30kmに達するとエンジンが自動停止するリミッター機構を採用。

また、万が一の際に助手席の同乗者（指導員や保護者）がブレーキをかけられるよう、ブレーキペダルが助手席側まで延長された構造となっていました。

足回りに至っては、フロントにウィッシュボーン式、リアにナイトハルト式トレーリングアームを採用した「4輪独立懸架」という、当時の大衆車顔負けの豪華な仕様となっていました。

こうしてダットサン ベビィは、1973年に車両の老朽化によりアトラクションが終了するまで、のべ20万人もの子どもたちに運転の楽しさと交通ルールを教え続けました。

アトラクション終了後、長らく現存車両は失われたと思われていましたが、後に日産社内の有志ボランティア「名車再生クラブ」の手によってレストアが施され、見事に復活。

現在はその貴重な姿を「日産ヘリテージコレクション」で見ることができます。

このように、かつての子どもたちに夢を与えた小さな名車が、今度は精密なミニカーとして手元に蘇ることになります。

昭和のモータリゼーションを彩った一台として、再び注目が集まりそうです。