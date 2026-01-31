【中古FWランキング】楽につかまって楽に上がる 年間女王・佐久間朱莉も愛用する『G430MAX』が年間1位に！
業界大手のゴルフパートナーが発表した2025年の年間売り上げランキング・フェアウェイウッド部門では、1位にピンの『G430 MAX』が入った。人気の理由や気になる価格など、現在のトレンドをゴルフパートナー藤沢長後店の店長を務める島田辰也さんとチェックしていこう。
【写真】楽に上がるピン 操作性の高いテーラーメイド 好みの顔はどっち？
フェアウェイウッドはピンの人気が高い。7か月連続でランキング1位に君臨したこともある2022年モデルの『G430 MAX』が年間1位に。3位には2020年発売の『G425 MAX』が入った。選ばれ続けるのは、ボールがつかまりやすく、楽に高さが出せること。「フェアウェイウッドは少しでもやさしく打ちたいと考える人が多く、クラブを選ぶうえで優先順位の上にくるのは“やさしさ”です。ピンのヘッドは、投影面積が大きくリラックスして構えることができ、多少ミスしても曲がりにくく飛んでくれる、ミスに対する許容範囲が広いのが特徴です」。中古クラブの平均販売価格は『G430 MAX』が29,000円、『G425 MAX』21,000円。大きく値を下げることもなく、安定した人気があるのも買い替え時にはプラスになる。『G425 MAX』は、#5でロフト17.5度と『G430 MAX』よりも0.5度ロフトが立っていて、より強く飛ばせるモデル。『G430 MAX』は慣性モーメントが高く、ソールの形状が改良されて、より抜けやすくなっているのが特徴だ。 年間2位にランクインしたのは、テーラーメイドの2022年モデル『STEALTH』。やさしさのピンに対して、操作性が高いのがテーラーメイドの人気の理由だ。「コンパクトなヘッドで抜けが良く、思い切って打っていけるのが魅力。ヘッドスピードの速い人や、球筋を打ち分けたい方、小ぶりのアイアンを好む人などから支持されています。打感や打音も心地よく、『フェアウェイウッドはずっとテーラーメイドを使い続けている』という人も少なくないんです」。中古クラブの平均販売価格は16,000円と、ピンに比べて手にしやすいのも選ばれる理由だろう。同じテーラーメイドの中でも、ひとつ前の『SIM2 MAX』（2021年発売）17,000円、ひとつ後の『STEALTH2』（2023年モデル）21,000円よりも安く、狙い目といってもいいだろう。【2025中古クラブ年間ランキング（フェアウェイウッド編）】1位ピン G430 MAX2位テーラーメイド STEALTH3位ピン G425 MAX■解説ゴルフパートナー藤沢長後店 島田辰也店長しまだ・たつや／ゴルフパートナー独自の社内認定制度「中古クラブアドバイザー」は、クラブの価値を正しく見極め最適な提案をするエキスパート。欲しいクラブがあれば「まずは相談してみて」と、予算に応じてベストなクラブを見つけてくれる。◇ ◇ ◇女子プロが手放さないアイアンを調査。関連記事『西郷、山下、佐久間、原、河本、岩井姉妹ら女子プロが愛用する軟鉄アイアンとは？【26名のモデル調査】』を読めば、その秘密がわかる。
