柔道・パリ五輪48キロ級金メダルの角田夏実選手が30日、現役引退を発表しました。

世界柔道選手権大会2021年、2023年で優勝を果たすと、2024年初めての五輪出場となったパリ五輪で金メダルを獲得した角田選手。

「パリオリンピックが終わったときにまだ戦いたいと正直思ってました。まだ戦えるんじゃないかと、それに加えてオリンピックで金メダルをとるとゴールドゼッケンになるのでそのゴールドゼッケンで試合に出たいという思いもあって昨年の2月の試合は出させてもらった」と現役続行を続けてきました。

しかし「気持ちの部分であったりがついてこない。モチベーションが上がらない、だましだましやってきたんだというのを感じてしまって、1度競技から離れてみてどう思うか考えたいと思ったのが昨年の無差別が終わった後でした」と葛藤を語ります。

そして「柔道から離れてみてどう思うか向き合う期間、昨年グランドスラム東京の時にもう一度立ちたいって思わなかった。あの舞台で戦っている選手を見たときすごいと思っていて、『苦しかったなー自分も』と思ってしまった時点で次の大会に出るのは厳しいと思いました」と当時の気持ちを明かしました。

「今日になるまでもう一回自分を見つめ直して、本当に引退していいのかな、本当に第一線を退いていいのかなっていうしっかり考え直すいい機会をいただけたかなと思っている。最初の1週間くらいは、まだ戻りたいというか実際は引退したくない自分の方が強いんじゃないかと思ったけれど、そこから冷静に一ヶ月ちょっと考えた時に、やっぱり生半可な気持ちで臨める五輪ではないなと、もう一度このパリまでのつらい思いをできるのかなとすごく考えて自問自答し続けて、いまのこの会見の内容になりました」と話しました。

「柔道とは今までは恋人みたいな関係と言っていたが、今は柔道と家族になりたい。柔道してきたことで今の私がある。競技者としてじゃなくても柔道と自分の人生を歩んでいきたい」と引き続き柔道に携わりたい思いを口にしました。