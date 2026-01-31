日本テレビ30日news zeroでは、『巨人軍監督日記』を放送。3年目のシーズンへ突入した巨人・阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが、2月の春季キャンプ前に対談しました。

今年について阿部監督は「チームをもう一回作り直すというか、新しく作るんだというね。それに徹したいなというのもあります。新人も含めて、全員にチャンスがあるよというのは、キャンプの初日に伝えようかなと思っています」のコメント。“全員にチャンス”を掲げる阿部監督。今季は長年4番を務めていた、岡本和真選手がメジャー挑戦。今オフでは、新外国人のボビー・ダルベック選手、FAでは日本ハムから松本剛選手を獲得。野手陣の再編は避けて通れないものとなっています。

阿部監督が挙げたスタメン候補

この時期の現時点でのスタメンを聞いた高橋さん。阿部監督は「みなさん競争ですよというね、継続力がある子を使うというだけだと思うので」悩みながら名前を挙げてくれました。

1番には新加入の松本選手。阿部監督は「丸と（坂本）勇人のその間の年齢というのが、なかなかいない。（吉川）尚輝とか大城とかなんですけど。その間のリーダーシップ取れるような選手になって欲しいなと思います。もちろん自分のことも頑張ってほしいですし、そういう顔になるんじゃないかと思って僕は取っているので。ぜひ存在感出してくれたらなというのは思います」と話します。

そして岡本選手の穴を埋めるための4番候補は。

高橋「4番にリチャードね」

阿部「いやもうやっぱり新しくチームを作ると思ったら。やっぱり我慢と辛抱が必要なので。そういうことも大事かなっていうのは思いますし、細かいことはできないのでもう4番とか打たせて、好きに打てって言った方が伸びるのかなというのは思って期待を込めて」

高橋「リチャードを育てるためだけにやるわけじゃないんだけど、これをなんとかしようと思うと前後がちょっとね、大事になってくるよね」

阿部「キャベッジは5番にしてもいいかなとも思いましたし。1、2、3番で足を使える選手を置くというのも、相手に対してプレッシャーかけられるかなというのは思います。2番泉口でも面白いかなと思っています。そうすればクリーンアップにいい形でつながるかなと」

高卒2年目・石塚裕惺は「上手くなりたいがすごく見える選手」

さらに8番には昨季の高卒ドラフト1位・2年目石塚裕惺選手の名前。昨季は2軍で打率.327（159打数52安打）、3本塁打、25打点。9月には1軍昇格を飾り、プロ初安打もマークしました。今年1月は坂本勇人選手にお願いし、沖縄で合同自主トレ。「毎日毎日が学びで、新しい知識がどんどん入ってきている状態なので、すごくきて良かったなと思います」と、更なる成長と1軍定着を目指します。

阿部「出てきてほしいですね。チャンスは必ず与えようと。シーズン始まったら目に見えて分かることもあると思うので、期待しておいて欲しいなと思います」

高橋「昨季1軍には、最後の方ちょっと上がったけど。間近で見た時間はそんなにないかもしれないけど、印象は？」

阿部「とにかく手を抜いてない。それがやっぱり素晴らしいことですし、野球に対する姿勢もそこにつながるかなというのはあります。『上手くなりたい』がすごく見える選手なので、期待してますよ」

またこのスタメンには名前が挙がらなかった選手たちにも期待。

高橋「ベテランの坂本や丸。どういった起用法を考えているのかなと」

阿部「もちろん良ければスタートで使いたくなっちゃいますし、丸とかはずっと練習きてました。志は確実に高く持ってキャンプインしてくれてると思うので。勇人も早めに沖縄行ったり、もう始動し始めているので、なんか今年に懸ける思いは伝わってきてます。キャンプに元気な姿で来て欲しいですね」

繰り返し『全員にチャンスはある』と話した阿部監督。選手たちにとってはチャンスをつかむためのサバイバルが始まります。