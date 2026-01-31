フジテレビの佐久間みなみアナウンサー（28）が31日までに自身のインスタグラムを更新。スノーボードの金メダリストたちとの豪華3ショットを投稿した。

自身のインスタグラムで「ミラノ・コルティナ五輪開幕まであとわずか」と題して投稿。

「コツコツと取材を重ねてきましたが、印象に残っているものを一つ挙げさせていただくと…スノーボード・ハーフパイプで3 度の金メダルに輝いたアメリカのショーン・ホワイトさんと北京五輪の金メダリスト平野歩夢選手の対談」とつづった。

そして取材エピソードを明かした。「どれも貴重なお話でしたが、最後にショーン・ホワイトさんから平野選手に向けてのメッセージを伺ったところ『楽しんで』というシンプルな一言のみ。でもそれは王者としてのプレッシャーを誰よりも知っているからこその“思いやり”が詰まった一言だったんです。『彼（平野選手）にプレッシャーを与えたくないからね』と。なんだかとっても素敵な場面に立ち会えた気がして、心がじんわり温かくなりました」とスノーボードの金メダリストのショーン・ホワイトさんと平野歩夢との豪華3ショットを公開した。

「でも、本番はここからです」と記した上で「スノーボードに限らず、様々な競技での日本勢の活躍を楽しみに私もミラノへ出発します」と投稿を締めた。

ネットでは「凄く素敵」「マジで豪華」「美男美女美男」「がんばれニッポン！」「最高の2人」などの声が上がった。