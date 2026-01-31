2025年3月末にNHKを退局し、フリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2026年1月23日、自身のインスタグラムを更新。スウェットとミニスカートを合わせたコーデを披露した。

「妹がプレゼントしてくれたスウェット」

中川さんは、「妹がプレゼントしてくれたスウェットでお仕事へ」といい、スウェットをあわせたコーデで、さまざまなポーズをとるショットを投稿した。

インスタグラムに投稿された写真では、ピンクのロゴと文字がデザインされた黒いスウェットのトップスと、デニムのミニスカートを着用。足元には黒タイツとブーツを合わせ、ソファに腰かけ、微笑んでいた。3枚目では、椅子に座って足を組み、抜群のスタイルを披露。5枚目では、両手でピースサインをして笑顔をみせていた。

この投稿には、「足細い」「さらに美しくなってる」「スウェットも可愛い」「めっちゃ可愛いね」「素敵な笑顔」「ホントに何着ても似合うなぁ」「変わらずめちゃ可愛すぎ」「今日もとっても可愛いよ」といったコメントが寄せられていた。