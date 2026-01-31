来週の米主要企業決算 アルファベット、アマゾン、ＡＭＤ アームも
来週の米主要企業決算 アルファベット、アマゾン、ＡＭＤ アームも
（）は予想1株利益、単位:ドル
2日（月）
ディズニー（1.56）
3日（火）
ＡＭＤ（1.32）
メルク（2.00）
ペプシコ（2.23）
アムジェン（4.71）
ファイザー（0.57）
ペイパル（1.28）
4日（水）
アルファベット（2.85）
イーライリリー（6.76）
ウーバー（0.80）
クアルコム（3.40）
アーム（0.41）
5日（木）
アマゾン（2.35）
タペストリー（2.20）
ラルフローレン（5.80）
バイオジェン（1.75）
※予定は変更になる場合があります
