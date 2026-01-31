来週の主な予定 米雇用統計と豪中銀 日銀主な意見 衆院選投開票 片山財務相 来週の主な予定 米雇用統計と豪中銀 日銀主な意見 衆院選投開票 片山財務相

来週の主な予定 米雇用統計と豪中銀 日銀主な意見 衆院選投開票 片山財務相



・日銀主な意見 植田総裁が次回利上げ時期示さず円安加速、ドル円159円突破

・豪中銀政策金利 利上げに転じる可能性 インフレ高止まりに労働市場堅調

・衆院選投開票 自民過半数なら財政悪化懸念再燃で円売り・債券下落の可能性

・片山財務相が金融イベント出席 ECBと米雇用統計、英中銀スーパーサーズデー



31日（土）

中国製造業PMI・非製造業PMI（1月）

ミランFRB理事、任期終了

スターマー英首相、日本訪問

エヌビディアCEO、夕食会開催（台湾）



2月1日（日）

米露ウ高官協議（UAE、24日まで）

OPECプラス有志8カ国会合

トランプ米大統領「聖域都市」含む州への助成金打ち切り



2日（月）

日銀主な意見（1月22日-23日開催分）

中国RatingDog製造業PMI（1月）

米製造業PMI確報値（1月）

米ISM製造業景気指数（1月）

ブリーデン英中銀副総裁、イベント出席

ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

サウジ資本市場フォーラム（NY、3日まで）



3日（火）

日本10年利付国債入札（2兆6000億円程度）

豪中銀政策金利、半期金融政策報告、ブロック豪中銀総裁記者会見

ECBユーロ圏銀行貸出調査

米求人件数（12月）

米自動車販売（1月）

ボウマンFRB副議長、WSJ主催イベント出席（質疑応答あり）

バーキン・リッチモンド連銀総裁、米経済について講演（質疑応答あり）



4日（水）

NZ雇用統計（第4四半期）

中国RatingDog非製造業PMI（1月）

ユーロ圏消費者物価指数（1月）

米ADP雇用者数（1月）

米非製造業PMI確報値（1月）

米ISM非製造業景気指数（1月）

米週間原油在庫統計

米財務省四半期資金調達計画公表



5日（木）

片山財務相、金融イベント「Financial City TOKYO」登壇

日本30年利付国債入札（7000億円程度）

ECB政策金利、ラガルドECB総裁記者会見

英中銀政策金利、半期金融政策報告、ベイリー英中銀総裁記者会見（スーパーサーズデー）

米新規失業保険申請件数（31日終了週）

マックレム加中銀総裁、カナダ経済について講演

ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

米露核軍縮合意「新戦略兵器削減条約（新START）」失効



6日（金）

GPIF資産運用状況（第4四半期）

増日銀審議委員、金融経済懇談会出席

ECB専門家予測調査

カナダ雇用統計（1月）

米雇用統計（1月）

米ミシガン大学消費者信頼感指数（2月）

ブロック豪中銀総裁、議会証言

コッハー・オーストリア中銀総裁、イベント講演

ピル英中銀チーフエコノミスト、金融政策について説明



7日（土）

中国外貨準備高（1月）



8日（日）

衆院選投開票



※予定は変更することがあります

