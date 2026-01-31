為替相場まとめ１月２６日から１月３０日の週
２６日からの週は、ドル安・円高からドル全面高へと流れが変化する一週間だった。週初は、米政府機関再閉鎖リスクや日米当局の為替レートチェック・介入観測を背景にドル円が一時152円台まで急落し、円高・ドル安が支配的だった。一方、ユーロドルは1.20ドル台を試すなど、ドル安がユーロやポンドを押し上げる展開となった。中盤には米ＦＯＭＣが無風通過したものの、トランプ大統領のドル安容認発言や政治リスクがドルを圧迫し、ドル安トレンドが継続した。週末にかけては、トランプ政権と民主党が政府閉鎖回避の暫定合意に至ったことに加え、次期ＦＲＢ議長にタカ派寄りのウォーシュ元ＦＲＢ理事が指名されるとの観測が広がった。これにより、追加利下げ期待が後退し、ドル全面高が進行。ドル円は154円台まで上昇し、クロス円もユーロ円やポンド円が強含む一方、豪ドル円は原油・貴金属相場の重しでやや弱めの展開となった。
（２６日）
東京市場では、円買いが優勢。先週末NY市場で、ドル円は植田日銀総裁会見後の円売りで159.20台をまで上昇したが、その後レートチェック観測で急落。159円台から157円台へ下げ、取引終盤には155.70円付近で週を終えた。週明けは154.92円付近で売り優勢にスタート。米政府機関閉鎖の懸念や、民主党上院トップの法案拒否姿勢を受けリスク回避のドル売り・円買いが強まった。東京時間では為替介入観測を背景に乱高下し、153円台まで下落。ドル売りと円買いが交錯しボラティリティが急上昇した。ユーロ円、ポンド円も円高基調が優勢だった。
ロンドン市場では、円買い圧力が継続。日米当局によるレートチェック観測を受け実弾介入への警戒が強まった。ドル円は154円前後から153円台前半まで急落、週明けの1週間ボラティリティは8％から14％に上昇。加えて、米政府閉鎖懸念がドル売り圧力を強化した。ユーロドルは1.18台で底堅く推移し、ポンドドルも1.36台後半で堅調。クロス円では円高地合いが強くユーロ円は181円台後半、ポンド円は209円台後半まで下落した。全体としてはドル全面安と円高が同時進行の展開。
NY市場はドル安が鮮明化し、ドル円は153円台に下落。レートチェック報道でトランプ政権のドル安容認観測が浮上し、ドルロングの巻き戻しが進行。CFTCデータでは円売り高水準が続き、調整圧力が強まった。FOMCを控え様子見ムードも漂うが、ドル弱気バイアスは拡大。ユーロドルは一時1.19ドル台に上伸し、ユーロ円は181円台に下落。ポンドドルは1.37ドル台まで上昇し、ポンド円は210円割れ。トランプ政権の通商姿勢緩和がドル安を後押しし、ドル全面安の地合いが支配的となった。
（２７日）
東京市場では、前日の急落後、ドル円は154円台で推移し円高が一服。午前に154.09円付近まで下げた後は反発し、午後にかけて154.64円付近まで上昇した。米政府閉鎖懸念などのドル売り材料は残るが、目立った新規材料は乏しく、ポジション調整が中心となった。ユーロドルは1.1899ドルに上昇後、1.20ドルを前に上値が抑えられた。ユーロ円は183円台半ば、ポンド円は211円台後半で堅調推移。急変動後の調整相場となり、円高進行はいったん落ち着いた。
ロンドン市場では、ドル円が一時153.19付近まで急落。東京からの反発の流れを引き継いだものの、155円突破はならず急反落となった。週末の植田日銀会見時に類似した円買い主導の展開で、為替レートチェック警戒が再燃。ユーロドルは1.19手前で神経質な動き、ポンドドルは1.37ドル前後でもみ合い。ユーロ円は182円前半へ急落、ポンド円は210円近辺まで下落した。EUとインドのFTA合意など政治ニュースも相場材料に。全体として円買いが再度優勢になった。
