【STEAMCREAM】ポムポムプリン30周年記念もサンリオキャラクターの新作デザイン缶が可愛すぎ。
STEAMCREAM（スチームクリーム）は、2026年1月21日から数量限定で、サンリオのキャラクターをデザインした限定缶の新作を順次販売しています。
新作はデビュー30周年の「ポムポムプリン」と「いちご」デザインの2種
「STEAMCREAM」は、必要最低限のアイテムで肌にうるおいをもたらし、紫外線や花粉、大気汚染などの外的ストレスから肌を守るスキンケアブランド。動物性の原材料を一切使用せず、天然原料の良さを損なうことなく引き出し、伸びが良く軽やかでべたつかない「フェイス用クオリティ」のクリームで、顔だけでなく、からだにも使用できます。
"人生は複雑。だから、スキンケアくらいシンプルに。"の思いから生まれたという、独自のピュアスチーム製法による保湿クリーム「スチームクリーム」から、サンリオキャラクターズが描かれた新作のデザイン缶が登場しました。
・ポムポムプリン 30th アニバーサリー
デビュー30周年の「ポムポムプリン」が、大好きなお友達とみんな仲よく一緒にお祝いしているデザインです。
・サンリオキャラクターズといちご
いちごのおうちにサンリオキャラクターズが遊びにきたデザイン。
いずれも容量は75gで、外寸が直径69.9mm×高さ28.4mm。価格は各2398円です。
このほか、販売中のサンリオキャラクターズデザインのアイテムを紹介します。
・ハローキティ・ミーツ・SC
・フライング シナモロール
・シナモロール ＆ フレンズ
・マイメロディ レトロフラワー
・はぴだんぶい
販売中・新作のいずれも容量は75gで、外寸は直径69.9mm×高さ28.4mm。価格は各2398円です。
スチームクリーム公式オンラインストア、スチームクリーム期間限定ショップ、全国のバラエティショップなどで購入できます。
（C）2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663449
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部