【ファミマ】期間限定で「hana by hince」が300円引き！全商品が対象、優秀ハイライトは690円に《2月23日まで》
ファミリーマートは、「hince」と共同開発したコスメブランド「hana by hince（ハナ バイ ヒンス）」の全商品が300円引きになるキャンペーンを、2026年2月23日まで実施しています。
「美的」で高評価のハイライトもお得
注目商品は「シャインハイライターバーム 01」です。
上品で自然なツヤ感と濡れたような質感が評価され、ハイライト編で1位を獲得しました。その受賞を記念し、「hana by hince」の全商品300円引きセールが開催中です。
「シャインハイライターバーム 01」は990円→690円と、お得に購入できます。
代表的な商品をピックアップして紹介します。
・シャインハイライターバーム
いつものメイクに透明な発色とほのかなキラめきをプラス。やわらかく溶けるようなテクスチャーがしっかりと密着し、ベースメイクを崩さずに使えます。
カラーは01シャンパン、02ロージーの全2色です。
価格は990円。
・ウォーターグラスティント
水分がすっと唇になじみ、くすみにくく塗りたての発色が長く続きます。ヒアルロン酸（ハイドロライズト ヒアルロニック アシッド）などのスキンケア成分を配合し、長時間つけていても乾燥しにくい仕様となっています。
カラーは01モモ、02ベリー、03モーヴ、04キャラメルの全4色。
価格は990円です。
・メルティンググロウチークバーム
透明感のある高発色なカラーで、健康的な印象を演出。しっとりテクスチャーはべたつかず、しっかりと頬に密着します。
カラーは01モモ、02ベリー、03キャラメルの全3色です。
価格は990円。
・トリプルアイパレット
レイヤリングできる3色で、指1本でムラなくキレイに広がり、誰でも簡単にトレンディーなアイメイクに仕上がります。
カラーは01モモ、02ベリー、03キャラメルの全3色。
価格は1450円です。
・ベールフィットUVトーンアップ SPF50+ PA++++
肌のトーンを華やかで明るくしてくれます。軽くなめらかなテクスチャーは必要な油分を残しつつトーンアップ肌を長時間キープします。
カラーは01ピーチアイボリー、02ソフトラベンダーの2色。
価格は1400円。
このほかの商品も全て期間限定で300円引きに。なお、店舗によっては取り扱いがない場合があります。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部