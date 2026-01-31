【ファミマ】期間限定で「hana by hince」が300円引き！全商品が対象、優秀ハイライトは690円に《2月23日まで》

ファミリーマートは、「hince」と共同開発したコスメブランド「hana by hince（ハナ バイ ヒンス）」の全商品が300円引きになるキャンペーンを、2026年2月23日まで実施しています。

「美的」で高評価のハイライトもお得

注目商品は「シャインハイライターバーム 01」です。

上品で自然なツヤ感と濡れたような質感が評価され、ハイライト編で1位を獲得しました。その受賞を記念し、「hana by hince」の全商品300円引きセールが開催中です。

「シャインハイライターバーム 01」は990円→690円と、お得に購入できます。

代表的な商品をピックアップして紹介します。

・シャインハイライターバーム

いつものメイクに透明な発色とほのかなキラめきをプラス。やわらかく溶けるようなテクスチャーがしっかりと密着し、ベースメイクを崩さずに使えます。

カラーは01シャンパン、02ロージーの全2色です。

価格は990円。

・ウォーターグラスティント

水分がすっと唇になじみ、くすみにくく塗りたての発色が長く続きます。ヒアルロン酸（ハイドロライズト ヒアルロニック アシッド）などのスキンケア成分を配合し、長時間つけていても乾燥しにくい仕様となっています。

カラーは01モモ、02ベリー、03モーヴ、04キャラメルの全4色。

価格は990円です。

・メルティンググロウチークバーム

透明感のある高発色なカラーで、健康的な印象を演出。しっとりテクスチャーはべたつかず、しっかりと頬に密着します。

カラーは01モモ、02ベリー、03キャラメルの全3色です。

価格は990円。

・トリプルアイパレット

レイヤリングできる3色で、指1本でムラなくキレイに広がり、誰でも簡単にトレンディーなアイメイクに仕上がります。

カラーは01モモ、02ベリー、03キャラメルの全3色。

価格は1450円です。

・ベールフィットUVトーンアップ SPF50+ PA++++

肌のトーンを華やかで明るくしてくれます。軽くなめらかなテクスチャーは必要な油分を残しつつトーンアップ肌を長時間キープします。

カラーは01ピーチアイボリー、02ソフトラベンダーの2色。

価格は1400円。

このほかの商品も全て期間限定で300円引きに。なお、店舗によっては取り扱いがない場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部