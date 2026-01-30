胃ポリープができる原因とは？メディカルドック監修医が解説します。

監修医師：

飯田 綾子（医師）

2009年奈良県立医科大学卒業。大阪市立大学医学部附属病院で初期臨床研修後、大阪市立総合医療センター消化器内科レジデントを経て、大阪市立大学大学医学部附属病院肝胆膵内科で学位を取得。現在は患者さんの不安に寄り添い、何でも相談できるかかりつけ医を目指して、大阪市内のクリニックで高血圧や糖尿病など主に慢性疾患の外来や在宅診療を行っている。消化器病専門医、肝臓専門医、総合内科専門医、認定産業医の資格を有する。

「胃ポリープ」とは？

胃のポリープという言葉は健診などで指摘されることも多く、聞いたことがある方も多いと思います。胃粘膜が内腔に膨らんだもののことを胃ポリープと呼びます。

ではポリープはどんな原因で起こるのか、またどう対処すべきなのかについて解説いたします。

胃ポリープの種類

胃底腺ポリープ

胃底腺ポリープは、胃の内壁に生じる小さな隆起または突起のことで、特に胃の底部や体部に多く見られます。多くの場合、良性であり、癌化するリスクは低いとされています。

胃底腺ポリープの多くは、胃酸の分泌を抑制する薬剤（プロトンポンプ阻害薬など）の長期使用に関連して発生することがあります。また、ヘリコバクター・ピロリ感染の治療後に生じることもあります。

多くの場合、胃底腺ポリープは無症状で、健康診断や他の症状の調査のための内視鏡検査で偶然発見されることが多いです。診断は、内視鏡検査による視覚的な確認と、必要に応じて組織検査（生検）によって行われます。

多くの胃底腺ポリープは良性であり、特別な治療を必要としないことが一般的です。ただし、ポリープのサイズが大きい場合や、悪性の可能性が疑われる場合には、内視鏡的な切除が行われることがあります。また、ポリープの数が多い場合や大きさに変化がある場合は、定期的な内視鏡検査による経過観察が推奨されます。

胃過形成性ポリープ

胃過形成性ポリープは、胃の粘膜が局所的に過剰に増殖して形成されるポリープです。胃のポリープの中では最も一般的なタイプの一つで、多くの場合は良性ですが、まれに悪性化する可能性もあります。

胃過形成性ポリープの原因は明確にはわかっていませんが、慢性的な胃炎、特にヘリコバクター・ピロリ感染による胃炎と関連があると考えられています。

胃過形成ポリープも、上述の胃底腺ポリープと同様に無症状のことが多く、内視鏡検査で偶然発見されることが一般的です。診断は内視鏡による診断と、生検によって行われます。

胃過形成ポリープが小さく、悪性の徴候がない場合、特に治療を必要としないことが多いです。ただし、ポリープが大きい（２cm以上）、どんどん大きくなっている、数が多い、がん化（がんの併存）の可能性があるもの、出血し貧血の原因となるものが見られる場合には、内視鏡的な切除が行われることがあります。定期的な内視鏡検査による経過観察も、一部の場合には推奨されます。

胃ポリープができる原因

ヘリコバクター・ピロリ感染

ヘリコバクター・ピロリ（ピロリ菌）は、胃の粘膜に生息する細菌で、胃炎や胃潰瘍、十二指腸潰瘍の原因とされています。また、胃がんや胃過形成ポリープのリスクを高めることが知られています。

ピロリ菌の感染は、以下の方法で診断されます。

・便中抗原検査： 便に含まれるピロリ菌の抗原を検出します。

・尿素呼気試験： 呼気中の尿素分解産物を測定して感染を確認します。

・血液検査： 抗体の存在を調べる方法ですが、感染の活動性は判断できません。

・胃内視鏡検査： 直接胃の組織からサンプルを採取して検査する方法です。

ポリープは無症状のことも多く、健康診断の胃カメラ（内視鏡検査）でポリープが指摘され、組織検査からピロリ菌感染が指摘される、というパターンも多いです。

ピロリ菌感染の治療には、通常抗生物質を含む複数薬剤による治療が行われます。

治療後は、完全な除菌が確認されるまで経過観察が必要です。除菌の確認には尿素呼気試験が用いられることが多いです。

これら一連に検査、治療が行えるのは消化器内科になります。緊急性はありませんので日中に受診しましょう。

遺伝的要因

一部の胃ポリープは遺伝的な要因により発生する可能性があります。特に家族性大腸腺腫症（FAP）などの遺伝性疾患は、胃ポリープを伴うことがあります。FAPに併存する胃の病変としては胃底腺ポリープが最も高頻度に見られるとされています。また胃がんを併発する場合も報告されており、早期発見が重要です。

血のつながった親族に同様の病気を持った方がおられる場合は、積極的に内視鏡検査を受けるようにしましょう。

加齢・慢性胃炎

高齢者では、胃粘膜の老化に伴いポリープが発生しやすくなることがあります。

また長期にわたる慢性胃炎は、胃粘膜の変化を引き起こし、ポリープの形成を促すことがあります。慢性胃炎の原因にはピロリ菌感染がありますが、それ以外にもさまざまな要因がありますので、以下で解説します。

まずはタバコです。喫煙は胃の粘膜を刺激し、慢性胃炎のリスクを高めます。過度のアルコール摂取も胃の粘膜を刺激し、慢性胃炎を引き起こす原因となることがあります。そして長期的なストレスや心理的な負荷は、胃の健康に悪影響を与え、慢性胃炎のリスクを高める可能性があります。

最後に食生活の乱れです。不規則な食事や刺激的な食べ物（香辛料の強い食品、コーヒーなど）、食べ過ぎなども胃の粘膜に負担をかけ、慢性胃炎を引き起こすことがあります。

慢性胃炎も専門の診療科は消化器内科になります。緊急性はありませんので日中に受診しましょう。

「胃ポリープの原因」についてよくある質問

ここまで胃ポリープの原因などを紹介しました。ここでは「胃ポリープの原因」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

ストレスが原因で胃ポリープができることは考えられますか？

飯田 綾子 医師

ストレスが胃炎の原因になることは知られていますので、結果的に胃のポリープを形成することは考えられます。

胃ポリープができる可能性の高い食品や食生活は何が考えられますか？

飯田 綾子 医師

特定の食品が胃ポリープの原因になるという報告はありません。この食品が悪い、というよりは「総合的にバランスの取れた食事が予防につながる」と考えてください。

コーヒーが原因で胃ポリープができるのでしょうか？

飯田 綾子 医師

コーヒーは胃粘膜に刺激的に働くことは知られていますが、コーヒー単体が胃のポリープの原因になるという報告はありません。

編集部まとめ

今回は胃ポリープの原因について解説いたしました。ピロリ菌が原因として有名ですが、それ以外にもさまざまな要因でポリープは出現します。普段の生活習慣で改善できるところは気をつけて、また定期的な検査を受けることで予防に努めましょう。

