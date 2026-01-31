【2/2まで】デスク周りのガジェットがAmazonでお得に！パソコン作業を快適にするグッズ
「最近仕事がはかどらないな」「デスク周りがごちゃっとして気分が上がらない…」 そんなお悩みを、Amazon「スマイルセール」で一気に解決しちゃいませんか？ 仕事の効率を上げてくれる優秀ガジェットが、今だけのお得なプライスで大集合！ 理想の自分専用オフィスを整える絶好のチャンスをお見逃しなく！
■今ならお得！Amazon「スマイルセール」開催中
▶Amazonスマイルセール
開催期間：2026年1月27日（火）9:00〜2月2日（月）23:59
大型家電や日用品、コスメなど、幅広いジャンルのアイテムが特別価格で登場。PC作業をラクにしてくれるマウスやキーボード、デスクがスッキリ片付く収納グッズなど、狙っていたアイテムが特別価格に！
■ポイント還元でさらにお得！
▶ポイントアップキャンペーン
セール期間中、ポイントアップキャンペーンも同時開催されます！
■キャンペーン内容は…
・開催期間：2026年1月27日（火）9:00〜2月2日（月）23:59
・参加方法：エントリー後、対象期間中に合計10,000円以上のお買い物をする
キャンペーンへエントリーしたうえで、Amazon「スマイルセール」期間中に合計10,000円以上購入するとポイント還元率がアップ！エントリーはすでに始まっているので、今すぐエントリーを済ませておきましょう。
■デスク周りを格上げ！Amazon「スマイルセール」でガジェットがお得
▶ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス
●参考価格：￥7,700→￥5,480（29％OFF）
大人気の形はそのままに、気になるクリック音を80％もカット。手首に負担をかけない設計と、どこでもつながる安定の接続技術で、長時間のパソコン作業も驚くほどスムーズに。
▶ロジクール Bluetooth ワイヤレスキーボード
●参考価格：￥2,500→￥2,250（10％OFF）
コンパクトで、狭いデスクで省スペースに使えます。飲み物をこぼしても安心な耐水設計とタフさが魅力の、毎日気兼ねなく使えるキーボードです。
▶ロジクール ウェブカメラ
●参考価格：￥2,490→￥1,980（20％OFF）
パソコンに繋ぐだけで、暗い場所でもお肌を明るくきれいに映してくれる自動調整機能付きのカメラ。マイクには雑音を抑える機能がついているので、騒がしい場所でも声をクリアに届けられます。
▶ソニー ゲーミングイヤホン
●参考価格：￥29,700→￥22,500（24％OFF）
プロeスポーツチーム監修。耳への圧迫感が少ないつけ心地のワイヤレスイヤホンです。ノイズキャンセリング機能搭載で、周囲を気にせず音楽やゲームの世界にどっぷりと浸れます。
▶Dell 24.5インチ ゲーミングモニター
●参考価格：￥84,800→￥72,980（14％OFF）
映像の残像を極限まで抑えた最新技術で、速い動きも鮮明に映し出します。ブルーライトをカットや、ヘッドセットを掛けられる収納ハンガーも付いていて、デスクの整理整頓にも◎！
▶Yukimoto ノートパソコンスタンド 折りたたみ式
●参考価格：￥2,999→￥1,994（34％OFF）
パソコンの画面を目線の高さまで持ち上げることで、ついつい丸まりがちな背筋をピンと伸ばしてくれるので、日々の作業が快適に。折りたたんでバッグに入れれば外出先でも理想のワークスペースが作れます。
Amazonスマイルセールは2月2日（月）23:59まで！ワークスタイルを快適にしてくれるアイテムをぜひチェックしてくださいね。
文＝MH