週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」



まだまだ寒さが続くこの時期、食べたくなるのが鍋

そこで今回は、人気店でイマドキ鍋の楽しみ方を徹底調査！



《出演》

マツヤマイカ

菰田欣也



【紹介した場所】

★いま大ブーム！新感覚のエンタメ鍋“回転火鍋”

場所名：中華回転火鍋 転多多

所在地： 東京都豊島区西池袋1-44?10 6F

紹介した商品：食べ放題コース 平日昼 3080円/その他 3938円





★トッピングや締めが選べる！チェーン店のひとり鍋場所名：ガスト 立川栄店所在地：東京都立川市栄町3-45-1紹介した商品：博多明太もつ鍋《こく味噌》【単品】1190円※2月中旬ごろ順次販売終了予定場所名：やよい軒 西葛西店所在地：東京都江戸川区西葛西3-17-7紹介した商品：麻辣火鍋定食※一部店舗では終売となっている場合があります★組み合わせ無限大！鍋にあう極上たれアレンジ場所名：しゃぶ葉 渋谷井の頭通り店所在地：東京都渋谷区宇田川町12-3 2Ｆ紹介した商品：豚食べ放題コースランチタイム 1869円/ディナータイム 2419円

☆中華料理界の巨匠・菰田欣也シェフ考案☆

しゃぶ葉人気鍋だしTOP3を

よりおいしく食べるためのたれアレンジ『菰ダレ』

レシピを期間限定で番組公式Ｘにて大公開！