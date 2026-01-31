週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」

まだまだ寒さが続くこの時期、食べたくなるのが鍋
そこで今回は、人気店でイマドキ鍋の楽しみ方を徹底調査！

【紹介した場所】
★いま大ブーム！新感覚のエンタメ鍋“回転火鍋”
場所名：中華回転火鍋 転多多
所在地： 東京都豊島区西池袋1-44?10 6F
紹介した商品：食べ放題コース　平日昼 3080円/その他 3938円

★トッピングや締めが選べる！チェーン店のひとり鍋
場所名：ガスト 立川栄店
所在地：東京都立川市栄町3-45-1
紹介した商品：博多明太もつ鍋《こく味噌》【単品】1190円
※2月中旬ごろ順次販売終了予定

場所名：やよい軒 西葛西店
所在地：東京都江戸川区西葛西3-17-7
紹介した商品：麻辣火鍋定食
※一部店舗では終売となっている場合があります

★組み合わせ無限大！鍋にあう極上たれアレンジ
場所名：しゃぶ葉 渋谷井の頭通り店
所在地：東京都渋谷区宇田川町12-3　2Ｆ
紹介した商品：豚食べ放題コース
　　　　　　　ランチタイム 1869円/ディナータイム 2419円

☆中華料理界の巨匠・菰田欣也シェフ考案☆
しゃぶ葉人気鍋だしTOP3を
よりおいしく食べるためのたれアレンジ『菰ダレ』
