１月３１日放送【シューイチ★セブン】知ればきっと食べたくなる！マネしたくなる！「イマドキ鍋の楽しみ方テクニック」
週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」
まだまだ寒さが続くこの時期、食べたくなるのが鍋
そこで今回は、人気店でイマドキ鍋の楽しみ方を徹底調査！
《出演》
マツヤマイカ
菰田欣也
【紹介した場所】
★いま大ブーム！新感覚のエンタメ鍋“回転火鍋”
場所名：中華回転火鍋 転多多
所在地： 東京都豊島区西池袋1-44?10 6F
紹介した商品：食べ放題コース 平日昼 3080円/その他 3938円
場所名：ガスト 立川栄店
所在地：東京都立川市栄町3-45-1
紹介した商品：博多明太もつ鍋《こく味噌》【単品】1190円
※2月中旬ごろ順次販売終了予定
場所名：やよい軒 西葛西店
所在地：東京都江戸川区西葛西3-17-7
紹介した商品：麻辣火鍋定食
※一部店舗では終売となっている場合があります
★組み合わせ無限大！鍋にあう極上たれアレンジ
場所名：しゃぶ葉 渋谷井の頭通り店
所在地：東京都渋谷区宇田川町12-3 2Ｆ
紹介した商品：豚食べ放題コース
ランチタイム 1869円/ディナータイム 2419円
☆中華料理界の巨匠・菰田欣也シェフ考案☆
しゃぶ葉人気鍋だしTOP3を
よりおいしく食べるためのたれアレンジ『菰ダレ』
レシピを期間限定で番組公式Ｘにて大公開！