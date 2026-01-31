みちょぱも注目！スヌーピーデザインのコスメキッチン限定コスメで“ときめく”バレンタインに
ナチュラル＆オーガニックコスメのセレクトショップ「Cosme Kitchen(コスメキッチン)」が、"みちょぱ"こと池田美優さんを起用したバレンタイン特設ページ「池田美優と、ときめく。Cosme Kitchen Valentine」を2026年1月21日に公開！PEANUTS×Cosme Kitchenのスペシャルコラボアイテムに加え、いつものみちょぱとは“一味違う”バレンタインメイクも披露している。
【画像】PEANUTS×コスメキッチンのバレンタインスペシャルアイテムを見る
■みちょぱも「かわいい！」と絶賛！スヌーピーの“Heart to Heart”コレクション
特設ページでフィーチャーされているのが、2026年1月16日から発売中のPEANUTS×Cosme Kitchen “Heart to Heart”コレクション。スヌーピーが寄り添う“Heart to Heart”をテーマに、リップクリームやハンドクリーム、バスアイテムなどがラインナップしている。
なかでも注目は「＜PEANUTS＞アロマティック リップクリーム チャームセット」(3300円)。体温でとろけるシアオイル配合のリップクリームと、かわいいハート型チャームがセットになったアイテムだ。リップをケースに収納したまま、バッグチャームとして持ち歩くことができる。カラーは白×赤、ブラウン、ピンクの全3種で、それぞれデザインも異なる。みちょぱ自身も「チャームになっていてかわいい！ブラウンカラーが特に気になります！」とお気に入りを明かしている。
乾燥が気になるこの時期にうれしい「＜PEANUTS＞アロマティック ハンドクリーム」(各1540円)。スヌーピーがデザインされたキュートな缶入りで、ポーチに忍ばせておくだけで気分が上がりそう。香りはチョコレートとオレンジブロッサムの2種類。バレンタインらしい香りを楽しみたいなら、チョコレートの香りをぜひ。
バスタイムを特別にしてくれるアイテムも見逃せない。「＜PEANUTS＞マグネシウムバスサプリメント」(1980円)は、スヌーピーのボトルデザインがキュートなバスソルト。天然マグネシウム入りで、寒い季節のバスタイムを格上げしてくれる。
「＜PEANUTS＞ボディスクラブ mini-twin」(3300円)は、甘酸っぱいスイートラズベリーと濃厚なゴールデンハニー、2つの香りがセットに。おしゃれなコミック柄パッケージデザインが、バレンタインギフトにぴったり。
■大切な人にも、自分にも。ギフト＆セルフケアアイテム
特設ページでは、PEANUTSコラボ以外にも、バレンタインに贈りたいギフトアイテムや、特別な日に使いたいセルフケアアイテムも充実している。
大事な人へのギフトには、「【ReFa】リファハートブラシ」(3300円)のくすみピンク限定カラーや、マグノリア＆サンダルウッドの香りが心地よい「【AROMATICA】LOVE Gift Set」(3300円)はいかが。こだわりのカラーや香りで、パッケージを開けた瞬間から特別感を演出できる。
一方、バレンタイン当日を最高の肌で迎えたいなら、ひと吹きで肌が華やぐ二層式美容液「【FEMMUE】デュアルエッセンス(ピオニー)」(5720円)を投入してみて。デート前夜のスペシャルケアには、「【trilogy】フレッシュブレンドオイル＋シートマスク」(1556円)もおすすめ。ここぞというときのご褒美マスクとして、ひとつ手元に置いておきたい。
■みちょぱが纏う、バレンタインメイクをチェック
特設ページでは、みちょぱのバレンタインメイクも公開されている。テーマは「ツヤと血色感でバレンタインムードを纏う」。
to/oneのアイカラーでまぶた全体に淡い透明感を宿し、上まぶたにはグリッターをオン。freshianのクリームチークで頬にバレンタインの高揚感をそっと仕込み、PINKWONDERのリップバターを下地に、freshianのリップティントをオーバーリップ気味に重ねれば、いつもより特別なときめきメイクの完成！
撮影を終えたみちょぱは「女子〜って気分になりました！」とコメント。「普段とはまったく違うメイクだったので、撮影中もいつもと少し違う動きをしてみようかな？と考えちゃいました」と、特別感を楽しんだ様子を明かしている。
バレンタインに向けて、大切な人へのギフトを探している人も、自分へのご褒美を考えている人も、ぜひ特設ページをチェックしてみて。スヌーピーと一緒に、ときめくバレンタインを過ごしてみてはいかが。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
■みちょぱも「かわいい！」と絶賛！スヌーピーの“Heart to Heart”コレクション
特設ページでフィーチャーされているのが、2026年1月16日から発売中のPEANUTS×Cosme Kitchen “Heart to Heart”コレクション。スヌーピーが寄り添う“Heart to Heart”をテーマに、リップクリームやハンドクリーム、バスアイテムなどがラインナップしている。
なかでも注目は「＜PEANUTS＞アロマティック リップクリーム チャームセット」(3300円)。体温でとろけるシアオイル配合のリップクリームと、かわいいハート型チャームがセットになったアイテムだ。リップをケースに収納したまま、バッグチャームとして持ち歩くことができる。カラーは白×赤、ブラウン、ピンクの全3種で、それぞれデザインも異なる。みちょぱ自身も「チャームになっていてかわいい！ブラウンカラーが特に気になります！」とお気に入りを明かしている。
乾燥が気になるこの時期にうれしい「＜PEANUTS＞アロマティック ハンドクリーム」(各1540円)。スヌーピーがデザインされたキュートな缶入りで、ポーチに忍ばせておくだけで気分が上がりそう。香りはチョコレートとオレンジブロッサムの2種類。バレンタインらしい香りを楽しみたいなら、チョコレートの香りをぜひ。
バスタイムを特別にしてくれるアイテムも見逃せない。「＜PEANUTS＞マグネシウムバスサプリメント」(1980円)は、スヌーピーのボトルデザインがキュートなバスソルト。天然マグネシウム入りで、寒い季節のバスタイムを格上げしてくれる。
「＜PEANUTS＞ボディスクラブ mini-twin」(3300円)は、甘酸っぱいスイートラズベリーと濃厚なゴールデンハニー、2つの香りがセットに。おしゃれなコミック柄パッケージデザインが、バレンタインギフトにぴったり。
■大切な人にも、自分にも。ギフト＆セルフケアアイテム
特設ページでは、PEANUTSコラボ以外にも、バレンタインに贈りたいギフトアイテムや、特別な日に使いたいセルフケアアイテムも充実している。
大事な人へのギフトには、「【ReFa】リファハートブラシ」(3300円)のくすみピンク限定カラーや、マグノリア＆サンダルウッドの香りが心地よい「【AROMATICA】LOVE Gift Set」(3300円)はいかが。こだわりのカラーや香りで、パッケージを開けた瞬間から特別感を演出できる。
一方、バレンタイン当日を最高の肌で迎えたいなら、ひと吹きで肌が華やぐ二層式美容液「【FEMMUE】デュアルエッセンス(ピオニー)」(5720円)を投入してみて。デート前夜のスペシャルケアには、「【trilogy】フレッシュブレンドオイル＋シートマスク」(1556円)もおすすめ。ここぞというときのご褒美マスクとして、ひとつ手元に置いておきたい。
■みちょぱが纏う、バレンタインメイクをチェック
特設ページでは、みちょぱのバレンタインメイクも公開されている。テーマは「ツヤと血色感でバレンタインムードを纏う」。
to/oneのアイカラーでまぶた全体に淡い透明感を宿し、上まぶたにはグリッターをオン。freshianのクリームチークで頬にバレンタインの高揚感をそっと仕込み、PINKWONDERのリップバターを下地に、freshianのリップティントをオーバーリップ気味に重ねれば、いつもより特別なときめきメイクの完成！
撮影を終えたみちょぱは「女子〜って気分になりました！」とコメント。「普段とはまったく違うメイクだったので、撮影中もいつもと少し違う動きをしてみようかな？と考えちゃいました」と、特別感を楽しんだ様子を明かしている。
バレンタインに向けて、大切な人へのギフトを探している人も、自分へのご褒美を考えている人も、ぜひ特設ページをチェックしてみて。スヌーピーと一緒に、ときめくバレンタインを過ごしてみてはいかが。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC