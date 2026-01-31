元留学生の眠る墓地を訪れたルニー・スルジョマルトノさん＝2025年7月、プラハ（共同）

インドネシアのプラボウォ政権が2025年11月、故スハルト元大統領に国家の名誉称号「英雄」を贈った。スハルト独裁政権の弾圧による死者は50万〜200万人とされる。欧州留学中、政権への支持を拒んだ学生は国籍を失った。「彼は英雄なんかではない」。当時を思い言葉を詰まらせた。（共同通信ジャカルタ支局＝山崎唯）

中部ソロ出身のルニー・スルジョマルトノさん（82）は初代大統領スカルノの命を受け、1963年にチェコスロバキア（当時）へ渡った。祖国では1965年、反乱制圧を機にスカルノの支持基盤だった共産党弾圧が始まった。ルニーさんは留学生の組合代表。新聞やラジオで情報を入手し「虐殺だ」と衝撃を受けた。

インドネシア大使館に呼び出され「（スハルト氏による）新秩序を支持するか」と迫られた。「支持しない。クーデターで実権を掌握した政権だ」と突っぱねた。

その後大使館から、パスポートの失効を伝える手紙が届いた。更新は認められず、組合に所属していた学生は国籍を失った。「怒りも悲しみもない。国家に対しあがきようもなかった」と振り返る。スカルノは失脚し、スハルト氏が1968年、大統領に就任した。

ルニーさんはチェコスロバキア政府の支援で学業を継続した。1990年、同国で国籍を取得。エンジニアとして勤め「いつかインドネシアに住もう」と夢見ていた。だが「祖国は戻りたい場所ではなくなった」と語る。プラボウォ大統領は元軍人で、独裁政権下で出世した。スハルト氏の英雄化は「想像を絶する」。怒りで声を震わせた。

国籍を失った元留学生は1500人から数千人ともされ、多くが既に他界した。ルニーさんは時折、インドネシア人留学生同士で組んだバンドの元メンバーが眠る墓地を訪れる。バンドではスハルト政権が禁じた曲を演奏した。「私の小さな抵抗だった」と話す。

チェコスロバキアで欧州の学生連盟の代表を務めた元留学生モハンマド・タヒルさんはスウェーデンに亡命、2年前、80歳で亡くなった。義理の姉マリコ・スルヤントさんはスハルト政権下、当局に気づかれぬようにシンガポールでモハンマドさんと会っていた。

一家は王族の血を引く名家だ。親戚はスハルト政権下で定期的に行われた家族調査で「弟の存在を消した」という。「弟は祖国に戻れば必ず捕まるとみられていた。複雑な時代だった」と振り返った。

独裁政権下を振り返るマリコ・スルヤントさん（左）とモハンマド・タヒルさんの弟＝2025年8月、ジャカルタ（共同）

手を振るインドネシアのスハルト元大統領＝2004年5月、ジャカルタ（AP＝共同）

インドネシアのスハルト元大統領への名誉称号「英雄」授与を批判するポスターを持つ活動家＝2025年11月、ジャカルタ（AP＝共同）

インドネシアのスハルト陸軍少将（左）とスカルノ大統領＝1966年3月（ゲッティ＝共同）

演説するインドネシアのスカルノ大統領（中央）＝1950年9月、ジャカルタ（ゲッティ＝共同）