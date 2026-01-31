X（旧ツイッター）などのSNSで「いいね」が1万以上になると「万バズ（り）」と呼ばれる。それで言うと、漫画家のみずしな孝之さん（52）が自身のSNSに投稿した4コマ漫画は驚異の「18万バズ」だ。

その反響の大きさに、みずしなさん本人も「自分の力ではなく、デコピンのおかげです」と驚きを隠さなかった。

昨年11月に投稿した4コマ漫画。主人公はドジャース・大谷翔平投手の愛犬デコピンで、「いいね」の数は18万を超える。

つい先日、全米野球記者協会（BBWAA）のニューヨーク支部が主催する夕食会でデコピンが「ナ・リーグ最優秀ドッグ賞」を贈られたこともあって、投稿から2カ月以上が経った今もネット民に読まれている。

漫画ではデコピンが真美子夫人に「ワーッ！おかあさんだいすきー！いつもあそんでくれるからえらーい！」などと懐いているのに対し、大谷には「おおたにはふつうー！いつもおうちにいないしきぶんじゃないときにさわってくるー」。それでも最後は「でもまあちょっとだけあそんであげるー」という、ほのぼの感満載のもの。全てデコピンの「心の声」で起承転結が構成されている。

みずしなさんは「ムーコ」という犬が登場し、テレビアニメ化もされた漫画「いとしのムーコ」の作者としても知られる。

今回の「デコピン漫画」についても、ファンからは「まさにデコピンの心理状態これだと思ってる」「おおたにはふつうー！何回見てもずっと笑える」「デコピンのこと知りすぎてる！絶対そう！」「まるでムーコみたいだと思ったらムーコ描いてる人だった。犬って喋ったらきっとこんな感じ」などの声が寄せられている。

大谷夫妻に愛されるデコピンは、世界中の野球ファンからも愛されている。それを改めて感じる「18万バズ」だった。（記者コラム・鈴木 勝巳）