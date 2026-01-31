B.LEAGUE DRAFT 2026

バスケットボールのBリーグは29日、創設10年目で初となるドラフト「B.LEAGUE DRAFT 2026」を開催した。高校3年生〜大学4年生とプロ2年目までの選手が対象。23クラブが参加し、計11選手がドラフト指名を受けた。新たな制度の“1期生”はどんな心境で運命の時を待ったのか。複数の大学生が胸の内を明かしてくれた。

「やばい。どうしよう」

指名を待つグリーンルーム。最前列に座る泉登翔（日本大4年）の耳に、背後から落ち着かない声が入ってきた。初開催となったBリーグドラフト。志望届を提出した108選手の中で、事前のクラブアンケートなどから指名が有力視される18選手が会場に呼ばれていた。泉もその1人。「どうなるのかな」。不安がなかったと言えば嘘になる。ソワソワしながら画面を見つめた。

隣にいた福岡大大濠高の同期、岩下准平（筑波大4年）は1巡目4位で長崎から指名を受け、早々に控室からいなくなった。「あいつはスゲーやつなんで。怪我で苦しんでいたのも知っていたので、自分のことのようにホッとして嬉しかった」。他の選手たちが舞台に上がっていくのを、どこか他人事のように見ていた。「自分はそこまで特別な選手ではない」。呼ばれないだろうと腹をくくっていた。

1巡目で指名されたのはわずか6人。2巡目にいたっては2人だけだった。3巡目に参加表明したのは8クラブのみ。振り返らなくても、他の選手のざわめきが増していくのを肌で感じた。最初の指名から約1時間。ついに3巡目2位（全体10位）で富山から泉の名前が呼ばれた。「なりたかったバスケットボール選手への第一歩が始まると思うと、すごく感慨深かった」。思わず安堵の笑みがこぼれた。

「指名されても5、6人かなと思っていた。自分がその中に入っているかどうかと言ったらなかなか怪しいと思っていた。拾っていただけて逆にびっくり」

就職活動はせず「この時期まで進路が決まらないのは不安だった」

結局ドラフト1期生になったのは11人のみ。他の選手は初年度のBプレミアでプレーする道を閉ざされた。ただ、Bワン、Bネクストのクラブとは従来通り自由交渉で契約を結ぶことが可能。泉も「指名されなくても次のカテゴリーでやれることはわかっていた。自分は正直ここに選ばれなくても下から這い上がれると思っていた」と“指名漏れ”の場合は残されたプロの道を模索するつもりだった。

一般企業の就職活動はせず、プロ一本の進路選択。「なかなかこの時期まで自分の進路、就職先が決まらないのはすごく不安ではあったし、自分よりも親や身近な人がすごく心配していた。そこを一つホッとさせてあげられたのはよかった」。同じく就活しなかった岩下は「不安はなかった。何人が選ばれるか分からなかったが、プロでやりたいという気持ちは変わらなかった」と振り返った。

自分たちの代でちょうど新たな制度が始まると知った時、岩下の頭には「え、やるの？」「大丈夫なの？」と不安がよぎった。ただ、やると決まったからには「なるようになる」と覚悟。「今までやってきたことをやるだけ」とバスケに打ち込んできた。高校2年と大学2年に2度の左膝前十字靭帯断裂を経験。辞めることも考えたが、両親の支えを受けて立ち上がり、プロの世界に辿り着いた。

卒業を控える大学4年生に交じって、2年生ながら志望届を提出した赤間賢人（東海大）は茨城から1巡目2位の指名を受けた。契約するなら大学は中退。「前からプロになりたいと思っていて、大学2年間やっていく中で、大学を辞めてプロで活躍する選手が同期にもいて、そういう選手を見ていく中で、もっとプロになりたいという気持ちが強くなった」と大きな決断の理由を説明した。

記念すべき第1回ドラフトでついた「1巡目2位」という肩書。すでにドラフト制度が定着している他競技でも“ドラ1”という呼称がついて回るように、注目度は必然的に高くなる。20歳の若武者は「2位で選ばれたのは嬉しいことだが、『2位なのに活躍できていない』というのはあまり良くないと思うので、この順位に見合った結果を残せるように頑張りたい」と眉宇を引き締めた。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）