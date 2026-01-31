『デジモンアドベンチャー』デジモンリアルデータコレクションに「ティラノモン」が登場
プレックスは、『デジモンアドベンチャー』より「デジモン リアルデータコレクション ティラノモン」(15,400円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年5月発送予定。
2026年5月発送予定「デジモン リアルデータコレクション ティラノモン」(15,400円)
『デジモン』のデータを立体物として再現することをコンセプトとしたフィギュアシリーズ「デジモンリアルデータコレクション」は、個性豊かなデジモンの特徴を捉えた、存在感あふれる造形が特徴。
初代液晶玩具「デジタルモンスターVer.1」のパッケージにもなった「ティラノモン」が、全高約16cmで立体化。イラストの特徴的なタッチやポージングが忠実に再現されている。
(C)本郷あきよし・東映アニメーション
(C)BANDAI・PLEX
