「いつも黒ばっかり」な人へ！【GU】40・50代に似合う「淡色パンツ」

いつも無難に“黒”のアイテムを選びがち。ちょっぴり気分を変えたいなら、コーデに抜け感を与えてくれる「淡色アイテム」がおすすめ。今回は、デイリー使いしやすい【GU（ジーユー）】の「淡色パンツ」を、スタッフさんの着こなしとともにご紹介。カジュアルながらもきれい見えが狙える淡色のパンツは、大人の毎日コーデで手放せなくなるかも。

ワントーンでスタイリッシュに

【GU】「ブラッシュドワイドテーパードパンツ」＜ベージュ＞\1,490（税込・セール価格）

やわらかな色味で上品な雰囲気が漂うワイドパンツ。丸みを帯びたワイドシルエットでリラクシーな雰囲気ながらも、タックとセンターシームが縦のラインを強調してスッキリ見えを後押しします。裏起毛素材を使用しているのも嬉しいポイント。スナップのように同系色のゆるめニットトップスを合わせれば、シャレたムードの大人カジュアルコーデが完成。

スウェットコーデを大人っぽくアップデート

ベージュやアイボリーなどの淡色は「黒」とも好相性。ルーズなシルエットのスウェットトップスを合わせれば、こなれた雰囲気に。トレンドのチェック柄シャツをアクセントとしてプラスすることで、コーデの完成度がグッと高まります。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。