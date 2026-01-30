想いを届ける季節限定スイーツ

名古屋のスイーツ女子の皆様、今年のバレンタインは既に色々とチェックしていると思いますが、こちらもぜひ注目を！

2026年7月に15歳の誕生日を迎える、ますます絶好調の名古屋名物「ぴよりん」の季節限定バージョンの登場です。

甘酸っぱいラズベリーと優しいホワイトチョコプリンの組み合わせはバレンタインシーズンにぴったり

2月4日(水)から2月14日(土)までの期間限定販売なのでお見逃しなく。

どんなスイーツ？

期間&数量限定

可愛すぎるぴよりんです

「ぴよりん」といえば、名古屋コーチンの卵を使った なめらかなプリンを、バニラ風味のババロアで包み、スポンジクラムでやわらかく仕上げたひよこ型のスイーツ。

JR名古屋駅や春日井のアトリエ店で人気の名古屋の代表スイーツですよね。1996年から愛され、今年2026年には誕生15周年 を迎えます。

今回のバレンタインぴよりん は、バレンタインらしくピンク×フルーティに仕上げられています。

ラズベリーのババロアで、名古屋コーチン卵のホワイトチョコプリンと甘酸っぱいいちごのジュレを優しく包み込み、見た目も味わいもロマンティック。

ラズベリーの爽やかな酸味が、ホワイトチョコのまろやかな甘さと絶妙に重なります。

こだわりは？

名古屋らしさが

ぎゅっと詰まっています

素材へのこだわりも、このバレンタインぴよりんの魅力です。

名古屋コーチンの卵は濃厚でコクがあり、プリンとの相性は抜群。

加えて、いちごやラズベリーといった旬のフルーツを使うことで、甘すぎない大人の味わいに仕上がっています。

写真映えする優しいピンクも、SNS時代のバレンタインスイーツとしてぴったりです。

いつ・どこで買える？

【販売期間】

2/4(水)～2/14(土)

【価格】

550円

【販売店舗・時間】

ぴよりんshop(名古屋駅構内)

9:00/12:00/15:00/18:00

ぴよりんshopアトリエ店(勝川駅高架下）

13:00～各日数量限定

※価格や時間など変更になる場合があります。

数量限定なので、特に週末や夕方前後は売り切れ必至なので、ご注意を。

クッキー缶も！

贈り物にも嬉しい

ぴよりん手作りクッキー缶

こちらもバレンタインシーズンの期間限定で「ひよりの手作りクッキー缶(バレンタインVer)」も登場します。

「ぴよりん」の世界観を引き継いだ、厳選素材で丁寧に焼き上げた7種類のクッキー詰め合わせです。

缶もバレンタイン仕様で、味を楽しんだ後は小物入れとして再利用できる優れものです。

①苺ミルククッキー

ザクザクとした食感が楽しい、やさしく苺が香るミルクの味わい。

②シュガーアーモンド

カリッと軽やかな食感と、砂糖の素朴な甘さが広がります。

③ピスタチオと苺のクッキー

ハートの形をしたかわいらしい見た目に、苺とピスタチオがアクセントのクッキーです。

④ディアマンダブルショコラ

宝石のように輝くグラニュー糖が特徴のディアマン。ココア生地にホワイトチョコチップを散りばめたクッキーです。

⑤絞りショコラ

バターとチョコレートを使った生地を絞り、口どけよく焼き上げたショコラの絞り菓子。

⑥バトン・マレショー

フランス語で「元帥の杖」を意味するフランス菓子。卵白生地に、アーモンドダイスをまぶして焼き上げています。

⑦スノーボール（ショコラ）

バターと粉糖を使い、ほろりと口どける食感が魅力のクッキー。雪玉のような見た目も印象的です。

7種類それぞれの食感と風味をバラエティ豊かに楽しめて、3,500円の高コスパ

贈り物としても華やかで、バレンタインギフトの選択肢が広がる一品です。

【販売期間】

ぴよりんshop(名古屋駅構内)

2/11(水)～2/14(土)

ぴよりんshopアトリエ店(勝川駅高架下）

2/7(土)～2/14(土)

【価格】

3,500円

地元女子へお勧めポイント

名古屋駅や勝川駅というアクセスの良さもあって、ショッピングのついでや仕事帰りに立ち寄れるのも嬉しいですよね。

また「ぴよりん」は 見た目の可愛さだけでなく、素材の良さと食感のバランス が人気の理由。

大人女子同士のギフト交換や、自分へのご褒美スイーツとしてもぜひ！

想いを込めたギフトとして友チョコ・恋人用・家族用・幅広いシーンで活躍すること間違いなしですね。

まとめ

魅力をぎゅっと詰め込んだ

ぴよりんのバレンタイン！

今年のバレンタインは、ラズベリー×いちご×ホワイトチョコの可愛いすぎる「ぴよりん」が注目株。

いつもの「ぴよりん」とはひと味違う、新鮮な美味しさを楽しめるチャンスです。

期間限定・数量限定なので、気になる方は早めのチェックを。