谷口海斗がオーストラリアのセントラルコースト・マリナーズFCへ移籍

アルビレックス新潟のFW谷口海斗がオーストラリアのセントラルコースト・マリナーズFCへ移籍し、海外リーグへ挑戦することが決まった。

谷口は岐阜経済大から2018年にJ3グルージャ盛岡に加入。その後、2020年シーズンに加入したJ3ロアッソ熊本でリーグ得点王となり、1年で当時J2の新潟へステップアップ。そこでJ1昇格2年目の2024年シーズンに34試合10得点の活躍を見せた。J1リーグ通算83試合出場15得点、J2リーグ通算78試合出場22得点、J3リーグ通算89試合出場42得点。Jリーグの全カテゴリで二桁得点を記録した初の日本人選手という記録も持つ。

30歳で初の海外挑戦を決めた谷口はクラブを通じて「このたび、オーストラリアのセントラルコースト・マリナーズFCに完全移籍することになりました。新天地でも一生懸命、自分らしく頑張ります。新たな生活を家族と支え合いながら楽しんでいけたらと思います！どこへ行っても、一人のストライカーとして泥臭く、ゴールを目指し続けます。改めまして、今まで本当にありがとうございました」と意気込みと感謝を伝えた。

ファンからも「決まってよかった」「安心しました」「ホッとしました」「一時はどうなることかと思ったけどようやく決まった！」「心配してたから良かったー！」と、昨年12月31日のチーム離脱リリースから約1か月経っての決定に安堵の声や「海斗らしくがんばれ」「初の海外挑戦頑張ってほしい」「ついに決まったか…」「寂しくなりますね」といったコメントも寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）