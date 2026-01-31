試合の流れは序盤で決まっていた。「大和証券Mリーグ2025-26」1月30日の第1試合はEX風林火山・永井孝典（最高位戦）がトップを獲得し、個人13勝目とした。東場の親番から猛連荘、終盤にEARTH JETS・三浦智博（連盟）からの反撃を受けたものの、終わってみれば＋73.3と、この日も大きなポイントを積み重ねた。

試合は東家から永井、赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）、TEAM雷電・萩原聖人（連盟）、三浦の並びでスタート。個人12勝でMVP争いをリードしていた“猛将”は、開始早々から存在感を示す。東1局の親番、たろうが対々和や東の後付けを見据えて仕掛ける中、永井はタンヤオ・赤2の手を組み上げて終盤にテンパイ。待ちは2・5・8筒。すでに河に多数切られていることや、視線がたろうの仕掛けに集まっている状況を見極め、あえてダマテンを選択する。狙い通り、高目のドラ8筒をたろうから捉え、タンヤオ・赤2・ドラの1万2000点で好スタートを切った。

攻撃の勢いは止まらない。同1本場は3000点（＋300点）のツモ。1人テンパイの流局を挟み、同3本場も2100点（＋900点）のツモで加点を重ねる。東2局には萩原から5200点、さらに東4局では満貫ツモ。東場だけで持ち点を6万点台に乗せる圧巻の内容で、早々に安全圏を築いた。

南場に入ってからは無理をせず、守備を意識した打ち回しにシフト。三浦が粘り強く追い上げを見せたものの、永井は崩れず、トップを守り切って終局した。

試合後は「なかなか僕は東家スタートは苦手で…。結構スロースターターですが、今日はいきなりエンジン全開で行けてよかったです」とコメント。チームの練習会ではトップ目で迎えた南場を想定した練習が行われていたと明かし、「まさしく今日がその展開でした。マクられてしまったら、練習の成果はどうなっているんだ、となってしまう。先生から怒られるところだったので、なんとかなりました」と笑顔を見せた。

MVP（個人スコア賞）、最多トップ賞に加え、4着回避率賞といった個人タイトルも視野に入る永井。ルーキーイヤーで三冠という前例のない偉業も現実味を帯びてきたが、慢心はない。「もっとポイントを積み重ねられるように頑張りたい」と気を引き締めると、ファンからは「おめでとう！」「永井さん強すぎる」「応炎しています！」といった声が相次いだ。

【第1試合結果】

1着 EX風林火山・永井孝典（最高位戦）5万3300点／＋73.3

2着 EARTH JETS・三浦智博（連盟）3万8000点／＋18.0

3着 TEAM雷電・萩原聖人（連盟）5300点／▲34.7

4着 赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）3400点／▲56.6

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）